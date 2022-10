En una extensa publicación en su cuenta de Instagram, la actriz Nicole Block denunció públicamente a su exmarido, el compositor Juan Cristóbal Meza, por violencia física y psicológica.

Recordemos que ambos se casaron en 2018 y en ese entonces Block dejó su carrera televisiva en Chile en pos de la carrera musical de Meza. Precisamente a esta época alude la intérprete de teleseries, quien compartió un crudo video que data de 2019 y en el que aparece llorando.

“Lamentablemente, esto no ha cambiado. He guardado silencio por años“, comenzó diciendo la actriz, para dar paso a un punteo en el que expresa sus descargos hacia su exesposo.

“Manipulaciones sórdidas”

En primera instancia, Nicole Block comienza a detallar la violencia física que recibió por parte de su exmarido. “Los golpes: patadas en la espalda, azotarme contra la muralla, cortarte el cuello para que no me fuera, amenazarme con suicidarte para que no me separara, no se compara con la violencia psicológica que he tenido que aguantar hasta el día de hoy”.

“Gorda es lo más suave que me dijiste hace dos días“, agregó. “Sufro de trastornos de la conducta alimentaria y tú lo sabes, casi muero por esta causa y tú me das ahí en mi talón de Aquiles”. También lo acusó de otras restricciones, como el no usar labial rojo, cambiar su estilo de vestuario y alejarse de sus amistades.

En esa línea, procedió a hablar de las “manipulaciones sórdidas” de su exmarido. “Entré a la televisión porque mi carrera como actriz de teatro no te pareció suficiente. Me alejaste de mis padres porque te parecían poco cultos, ignorantes y poco sofisticados para tus estándares”, añadió. Cabe señalar que Meza es hijo del dramaturgo Gustavo Meza y la actriz Delfina Guzmán.

Violencia económica

La violencia psicológica también remitía al ámbito profesional de Nicole Block. “Miraste en menos mi carrera de actriz diciendo que eres mejor compositor que yo actriz y que debíamos ir a Estados Unidos a potenciar tu carrera y yo abandonar la mía sin posibilidades de trabajo allá”, dijo.

Y además remarcó que “te entregue cada peso que gane sin ver ni uno, me manipulaste económicamente para que volviera contigo porque cuando me escape de ti en USA, llegue con una mano adelante y otra atrás a Chile mientras tú te gastabas nuestros recursos en Europa”.

Finalmente, Block reveló que escapó el 17 de diciembre de 2019 y ese día le dejó una carta a Meza, diciéndole que es un abusador. En el posteo finaliza diciendo que “ya no te tengo miedo“.

Revisa aquí la publicación completa:

Si eres víctima de violencia de género o conoces a alguien que podría encontrarse en esa situación, puedes llamar al 1455, teléfono de orientación en casos de violencia contra la mujer, o al 149 de Carabineros.