Nicole Block sobre sus trastornos alimenticios: “Si bajaba un kilo más, me internaban”

La actriz Nicole Block, quien regresó al país hace algún tiempo, conversó con Jordi Castell sobre la cuarentena, sus desórdenes alimenticios y la televisión.

En El Aperitivo, la intérprete nacional contó que está pasando el encierro con una amiga, ya que justo cuando llegó de Estados Unidos, comenzó la pandemia por Covid-19.

Según contó, esta situación “me pilló súper desarmada porque vengo llegando. Llegué, estuve un mes y empezó la cuarentena, estaba en un airbnb, no arrendaba. Estoy viviendo con una amiga y tengo a mi perrito Kevin“.

Respecto a sus desórdenes alimenticios, Nicole contó que fue en Estados Unidos que tocó fondo, por lo que se sometió a un programa para superarlos. “Estuve en un centro de recovery, fue fundamental, porque mi vida era un infierno. Tengo el desorden alimenticio de años atrás, empezó muy chica. Primero tuve anorexia y después bulimia. Llegué a pesar 39, 40 kilos”, dijo.

“Yo dejaba de comer porque pensaba que si me veían así iban a ser más cuidadosos conmigo, me iban a tratar mejor. Hay un tema emocional súper grande atrás”, contó, para luego agregar que “yo estuve a punto de que me internaran, me dijeron que si bajaba un kilo más, me internaban“.

Ahora, señaló que “he hecho un grupo de apoyo de desórdenes alimenticios, hice un Instagram para todas quienes sufrimos desórdenes alimenticios, subo todos los días material, el día jueves tengo preparada una actividad de mindfulness, el comer consciente”.

Sobre la relación con su exmarido, de quien se separó hace algún tiempo tras seis años de relación, Block sostuvo que fue “una relación muy importante, pero él no se daba cuenta (de su enfermedad). (Sobre la diferencia de edad, él 30 años mayor) pesó en una cosa bien pelotuda, mis compañeros de colegio me discriminaron por eso, lo sentí, algunos comentarios, pero el amor no tiene edad. El amor es amor“.

Finalmente, respecto a la televisión, la actriz aseguró que no quiere volver actuar en teleseries porque no le gusta el ambiente que ahí se genera. “No quiero actuar en teleseries, yo renuncié a Mega, no me gustan las teleseries, no me gusta tanto el ambiente. Lo que a mí me tocó no era muy entretenido y no había mucho contenido“.