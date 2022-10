Kathy Salosny revela que en TVN le dijeron que tenía que “ponerse pechugas” y usar una minifalda

En la noche de lunes 3 de octubre, Katherine Salosny se hizo presente en Buenas noches a todos. En una emotiva entrevista con Eduardo Fuentes, la exconductora de Mucho Gusto habló sobre su nuevo libro, El abuso no es espectáculo, en el que relata lo que vivió con relación al abuso sexual que sufrió tanto ella como su hermana por parte de su papá.

Una ocasión en la que también aprovechó contar sobre cómo ha vivido en estos años distanciada de la televisión y sobre cómo fue su pasar ante las cámaras. Y fue precisamente, al hablar sobre su experiencia en los estudios televisivos, que la también exanimadora de TVN, mencionó los episodios de machismo que le tocó sobrellevar.

“Alguien dijo alguna vez, en este mismo canal, hace muchos años: ‘No, es que te vas a tener que poner pechugas’. ¿Por qué yo me voy a poner pechugas? A mí me gusta mi no pechuga. O sea, ¿cuál es el problema? Me lo dijo una mujer“, reveló Kathy sobre su paso por Televisión Nacional.

“Y me dijo: ‘Es que tienes que ponerte, igual que fulana y fulana‘. No voy a decir quienes son… Pero cada una hace con su cuerpo lo que tiene ganas de hacer. Yo no tengo ningún problema. Pero a mí déjenme. Yo no me voy a poner pechugas ni voy a usar una mini como me están pidiendo, porque no me gusta. Entonces, punto”, complementó después.

La trataban de “feminista” cuando hablaba “mucho”

Posteriormente, también expuso cómo la hacían callar cuando estaba ante la cámara y hablaba más de lo que a ellos les parecía correcto. “O alguien que te diga por acá, por el sono (sonoprompter): ‘ya po, no hables tanto. Ella, la feminista’, cosas de ese tipo, ¿no?”, dijo.

Finalmente, a pesar de aquellas experiencias, saca cuentas alegres de su trayectoria televisiva. “Son casi cuarenta años de televisión. Y así y todo sobreviví. Y lo pasé la raja. Yo lo pasé el descueve en televisión. A mí me gusta el oficio de la tele y tuve momentos maravillosos en televisión. Maravillosos y… Chuta que lo pasé increíble“, concluyó.