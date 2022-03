“La odia, no la soporta”: La desconocida mala onda entre Kathy Salosny y Eva Gómez por culpa de un amor

Kathy Salosny y Eva Gómez son enemigas irreconciliables. Y así lo reveló Raquel Argandoña en su pantalla de Zona de Estrellas.

La panelista reflotó una antigua rivalidad entre las conductoras. Una que se habría gestado nada menos que por un mediático amor.

Un entuerto de aquellos que la mamá de Kel Calderón sacó a colación mientras analizaban unas declaraciones de la exconductora del Buenos Días a Todos sobre otra de sus parejas.

Es que Salosny habló en un espacio radial sobre Álvaro Morales y dijo que “tuvimos una relación bien larga con Álvaro a quien quiero muchísimo”.

Kathy Salosny y su resquemor con Eva Gómez

Ahí, la progenitora de Nano Calderón señaló que “siempre pensé que su gran amor era Pablo Morales”, destapando su romance con el exejecutivo de Chilevisión, quien también fue marido de la española.

Y agregó que “vivieron juntos… por eso ella odia a la Eva Gómez… no la odia, no la traga que es más suave, no la pasa”.

Argandoña manifestó que “la odia, no la soporta”, y Manu González complementó que “llegó un momento en que la relación de Pablo Morales con Kathy Salosny no avanzaba, ahí es cuando él decide marcharse y Kathy sufrió muchísimo. Y al poco tiempo apareció Eva Gómez”.

De esta forma, Raquel Argandoña destapó una de las rivalidades más desconocidas de farandulandia, una que, sin duda, sorprendió a los televidentes de Zona de Estrellas.