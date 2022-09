Una tensa discusión hubo en Zona de Estrellas, a raíz de las polémicas que envuelven a Cristián de la Fuente y a Mauricio Pinilla. El primero, cuestionado por haber sido infiel a su esposa; el segundo, por sus videos con una scort chilena y por las controversias relacionadas a su romance con Gala Caldirola y a su expareja Gisella Gallardo.

Un debate en el que Adriana Barrientos y Raquel Argandoña se robaron en el protagonismo en el programa de farándula, luego de que ambas se dirigieran de manera llamativa a Mauricio Pinilla, e incluso esto provocara un intenso intercambio de palabras entre las dos panelistas.

“Mira que apenas me dijeron lo de Cristián de la Fuente, al tiro empecé a revisar redes sociales a ver si ya había vuelto a Chile y parece que no. Después revisé las redes sociales de Mauricio Pinilla y no me seguía a mí, seguía a Angélica Castro y ella lo seguía a él. Y dije, ay también estoy perdida ahí”, mencionó la Leona, al inicio.

“¿Cómo te puedes regalar así, Adriana?”

Y luego, esta misma modelo, a modo de broma, se ofreció al exdelantero de la Universidad de Chile, para que se desquite de las últimas actitudes de su expareja (quien recientemente le rayó su auto). “Mauricio si lo que quiere es vengarse, cuente con una servidora“, afirmó Adriana.

Un comentario ante el cual la Raca no quedó indiferente. Y es que la expanelista de Bienvenidos reaccionó con duras palabras hacia su compañera en el programa de farándula. “¿Cómo te puedes regalar así, Adriana? Sé más difícil“, le dijo Raquel Argandoña a la Leona.

El mensaje de la Quintrala a Pinigol

En el mismo episodio de Zona de Estrellas, la Raquel cuestionó al exseleccionado nacional declarando que: “los que viven de la vida privada de los demás son una mier…“. Dichos que molestaron a la opinadora experta en farándula.

“Le voy a mandar un recado a Pinilla (…) Mira Mauricio, tienes que tener mucho cuidado y anda mejorando el vocabulario, porque los videos que tenemos tuyos acá los estamos cuidando porque sino quedarías mucho peor de lo que estás”, advirtió.

Y finalmente, Raquel Argandoña se dirigió a la situación de Mauricio Pinilla con Gissella Gallardo. “Si le viene a parar el carro a los programas de farándula, que le pare el carro a su señora que le tiene las zapatillas con GPS. Ni al Mago Valdivia la Dani (Aránguiz) le ha hecho tanta lesera, no puede ser tan cara de palo“, cerró.