De los cielos chilenos al corazón: La campaña que busca transformar estrellas fugaces en deseos para niños enfermos

Aprovechando el reconocimiento mundial de Chile por la pureza y calidad de sus cielos, la fundación Make-A-Wish Chile lanzó oficialmente “Dona una Estrella”.

Esta nueva campaña solidaria busca transformar el valor simbólico de mirar el cielo y pedir un deseo, en una acción real que financie los sueños de niños, niñas y adolescentes que enfrentan diagnósticos médicos complejos.

La iniciativa invita a las personas a convertirse en socios mensuales a través de una plataforma digital, con el objetivo de expandir urgentemente el alcance de la fundación en el país.

“La alegría se traduce en salud física”

La presidenta del directorio de Make-A-Wish Chile, Verónica Bolocco, destacó el profundo valor terapéutico de la campaña.

“Cada deseo cumplido transforma la vida de un niño y su familia. No es solo un momento de alegría: es una experiencia que produce salud emocional inmediata, la que se traduce luego en salud física. Después de un deseo, los niños recuperan esperanza y fortaleza en procesos muy difíciles”, explicó.

Respaldado por la ciencia y la astronomía

La campaña no solo cuenta con el apoyo de expertos del área astronómica chilena, sino también con un sólido respaldo científico internacional. Millarca Valenzuela, destacada geóloga meteoricista e integrante de FRIPON Andino, valoró la cruzada señalando que “lo valioso de esta campaña es que transforma esa belleza natural [de los cielos] en una oportunidad concreta de ayudar”.

Por otra parte, un estudio global de la fundación presentado en el Congreso de Oncología Pediátrica (SIOP 2025) y publicado en la prestigiosa revista Children, arrojó cifras contundentes sobre el impacto de un deseo cumplido: 97% de las familias reportó un aumento inmediato en la felicidad, 93% destacó que la experiencia fortaleció los lazos familiares durante el tratamiento y el 92% de los pacientes pediátricos afirmó que mejoró directamente su bienestar general.

Con el lema de que “detrás de cada estrella, hay un niño esperando volver a creer en lo imposible”, la fundación hizo un llamado abierto a la comunidad a no dejar pasar esta oportunidad de colaborar.

Para conocer más detalles sobre la iniciativa o sumarte hoy mismo como socio mensual, puedes ingresar directamente haciendo click acá.