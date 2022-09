“Él me decía madre”: Anita Reeves cuenta cómo ella le enseñó a actuar a Felipe Camiroaga

En los 90 y principios del 2000, Ana Reeves se convirtió en uno de los rostros más icónicos de las clásicas teleseries de TVN que son recordadas hasta el día de hoy. Telenovelas como Estúpido cupido, Sucupira, Aquelarre, Santo Ladrón, Amores de mercado y Los Pincheira, fueron solo algunas en las que esta actriz destacó.

Mientras que, su última aparición en una producción fue en la serie Los Carcamales de Canal 13, en el 2020. Un tiempo alejado de la pantalla, ante el cual, Eduardo Fuentes decidió conversar con ella en Buenas noches a todos, para recordar momentos destacados de la trayectoria de esta laureada actriz.

Y también, profundizar en instancias más personales, como su amistad con Felipe Camiroaga, con quien trabajó en la teleserie Jaque Mate (1993). “Él me decía madre a mí” comentó Anita, quien explicó ese apodo surge porque en la telenovela el difunto conductor de TVN hacía de su hijo. Sin embargo, su amistad trascendió esta producción del canal.

“Yo conocí a Felipe antes de esa teleserie porque el canal me pidió que le diera algunas clases y ahí ya nos hicimos yuntas por el sentido del humor. Los dos leseábamos mucho (…) De ahí quedó esa relación linda con él“, contó Anita Reeves, quien además reveló que ella fue la que le presentó la posibilidad de vivir en la comuna de Colina.

Sus gustos en común y sus diferencias

Más adelante, la legendaria actriz expuso que ambos rostros del canal tenían en común su amor por los animales. “Siempre nos unió y nos quedó pendiente hacer una especie de lugar de encuentro de animalitos, del cuidado y no solo de perros y gatos. La idea era recibirlos, cuidarlos y tener veterinarios“, detalló.

No obstante, también disentía en varias cosas con el “Halcón de Chicureo”. “No me gustaban los personajes cómicos que Felipe hacía y que fueron a los que a todo el mundo les gustaron (…) Igual en el fondo me gustaban, pero los encontraba rasca porque él podía hacer otras cosas”, afirmó.

La muerte de Felipe Camiroaga

La muerte del otrora animador de TVN, a raíz del accidente aéreo en Juan Fernández, le llegó a Anita cuando estaba en el camarín a minutos de actuar en una obra de teatro. De hecho, ella aseguró que justo antes de apagar su teléfono celular, una amiga la llamó para contarle la noticia sobre la tragedia.

“Yo sabía que Felipe se iba porque me había contado (…) En ese momento le dije a mi amiga que entraba a escena y que después veía, así que corté el teléfono e hice la función (…) Y después empecé a averiguar y era la noticia. Pero a mí me costó mucho asumirlo o digerir esa pérdida“, expresó.

“Yo siempre pensé, conociendo a Felipe: ‘Felipe debe estar, debe haber nadado, debe haberse metido en algún lugar, de haber encontrado alguna cuevita por ahí y debe estar llevando gente de ahí para allá’, por como era él. De una generosidad que te la regalo”, complementó después.

Luego, profundizó en la faceta solidaria de Camiroaga. “Poca gente debe saber lo generoso que era Felipe. Y lo solidario, porque él estaba siempre pendiente de que tú estuvieras bien. E incluso en el mismo campo, pendiente de que no te fuera a pasar algo”, aseguró

Finalmente, reveló la actriz reveló lo difícil que fue para ella asumir su muerte. “Yo me lo imaginé siempre salvando gente y llevándola a algún lado. Y ejerciendo ese trabajo. Me costó. Y yo me insistía a mí misma, me inventé que Felipe estaba haciendo eso. Y me lo inventé para sobrellevar esta perdida, de la que definitivamente no hubo vuelta”, cerró.