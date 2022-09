“Ganas de llorar”: Diana Bolocco revela la crisis personal que vivió mientras conducía “Mucho Gusto”

Diana Bolocco fue la primera invitada en el debut de Eduardo Fuentes en TVN. El otrora rostro de La Red recibió a la exanimadora de Mucho Gusto en su nuevo programa nocturno Buenas noches a todos, donde ella habló de lo difícil que fue encontrarse en el matinal durante el estallido social y la pandemia. Momentos en los que incluso tuvo ganas de llorar.

A pesar de que Diana es periodista, ella confesó que siempre se ha sentido más cómoda en programas de entretención. Por lo que hacerle seguimiento al estallido y a la pandemia en Mucho Gusto, fue algo muy duro para ella. “Fue súper potente. Yo agradezco la posibilidad de haber estado, pero fue complejo. Difícil para mí“, contó.

Más adelante, expresó la incertidumbre que vivió entre 2019 y 2021. “Pura incertidumbre. Mucho miedo, también. Y la sensación de que esto iba decantando y luego volvió como un episodio muy violento”, afirmó la menor de las hermanas Bolocco. “Nadie sabía lo que iba a pasar. Nadie tenía la respuesta“, añadió después.

Posteriormente, Diana mencionó los costos que tuvo durante la pandemia. “Yo creo que estar dando malas noticias… Porque efectivamente dimos malas noticias por mucho tiempo. Estar presenciando el conteo de personas que fallecían, que perdían la vida todos los días… Yo no estaba consciente en esos momentos, pero lo sentí después“, manifestó.

Las consecuencias de estar en la tele esos años

Luego, la expresentadora de Vértigo reveló las secuelas de informar sobre la crisis sanitaria. “En algún momento como que me costaba mucho dormirme, por ejemplo. Y sentí que le empezó a pasar la cuenta a mi cuerpo. Empecé a sentir mucha angustia“, expresó. Tras ello, profundizó en aquellos difíciles días.

“Pero claro, yo afortunadamente en mi entorno cercano, familia, no tuve ninguna pérdida. Nadie murió. Ni de mis amigos, ni de mi familia, afortunadamente. Pero ver el dolor, en gente muy cercana, y además informar eso, todos los días, te pasa la cuenta, si son cinco horas de malas noticias. Porque eso era la pandemia“, complementó después.

Ni su vida como mamá evitó la angustia. “Entonces sí, me pasó, a pesar de que yo trataba de desconectarme el rato en el que estaba en mi casa. Y uno, inevitablemente, cuando es papá y tiene hijos chicos, y llega el colegio y las tareas, una desconecta. Pero siento, y lo vi después, que me pasó la cuenta. Por primera vez en mi vida sentí lo que era un poco de angustia“, dijo.

Finalmente, Diana Bolocco contó como vivió esa constante presión en el pecho. “Me costaba quedarme dormida. Me costaba dormir (…) Lo vi después. Y me veo en fotos en esa época, y me voy súper distinta. Cómo… No sé lo qué era. Pero la sensación de no querer estar ahí, dando malas noticias (…) Ganas de llorar“, concluyó.