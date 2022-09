En la noche del 20 de septiembre, fue Leo Caprile el invitado del nuevo capítulo de Buenas noches a todos. En el programa conducido por Eduardo Fuentes, el locutor radial contó sus razones para haber abandonado la televisión y la radio, y así dedicarse a su nuevo emprendimiento: convirtió su hogar en un centro de eventos.

“Hace mucho tiempo que yo quería vivir en el campo (…) Y generé una actividad extra que nunca pensé que iba a hacer que es esto de hacer eventos, recibir empresas y lo paso súper bien“, contó el exanimador del Festival del Huaso de Olmué, que actualmente reside en una casa ubicada en la comuna Curacaví.

“Yo estoy a una semana de cumplir 63 años. Y me di cuenta de que tenía que necesariamente tomar un tiempo para mí. O sea, me pasé 40 años entre la tele, la radio, los eventos, los festivales… Y fue una locura. Entonces, afortunadamente estoy sano. Estoy íntegro, porque he llevado una vida tranquila dentro de todo“, afirmó después.

Más adelante, Caprile explicó que buscó tener más tiempo para él. “Pero me perdí muchas cosas de vivirlas con el tiempo que merecen. Igual iba a dejar a niños al colegio, fui papá relativamente presente. Pero yo creo que me faltó un poco más. Para pasar un fin de semana sin hacer nada. El dolce far niente es un placer que te da la vida y uno de repente se lo quita”, expuso.

Luego, el locutor radial añadió: “Me di cuenta de que tenía que parar un poco. Que dejar que las cosas pasen. Nada es tan terrible y nada es para siempre“.

Su presente lejos de las cámaras

Posteriormente, Caprile contó que lo que le costó dejar la televisión, a pesar de que cuando partió dijo que se quería retirar a los 50 años. “Primero dejé la tele, después la radio, luego volví a la tele, o sea, nunca te jubilas; pero ahora puedo decir con propiedad que estoy en la mía, porque trabajo en la tele cuando algo me gusta y radio cuando se me antoja”, relató.

Finalmente, habló de su nueva vida, sin la tele ni la radio. “Entonces en esta otra actividad, que consiste en cocinar y recibir gente, nosotros somos anfitriones y en la casa uno es más anfitrión (…) Entonces es como seguir trabajando en la tele, pero sin cámara“, concluyó.