Un reconocimiento para el King: instalan estatua de Daddy Yankee en Las Condes

Este 27, 28 y 29 de septiembre se presenta Daddy Yankee en el Estadio Nacional en el marco de su gira de despedida. El “King”, tras su tour Legendaddy, se retirará de los escenarios. Y uno de los países elegidos para su adiós, es Chile, donde triunfó años atrás en el Festival de Viña, cuando recién se estaba dando a conocer a nivel internacional.

Por ello, no es de extrañar el cariño que le tiene este cantante puertorriqueño a nuestro país. El que por cierto, es mutuo, ya que no solo se vendieron todas las entradas para sus tres conciertos en el país, sino que también, gracias a Spotify, la comuna de Las Condes contará con una estatua para homenajearlo.



La escultura, que es iniciativa de Spotify, acompañará al “Big Boss” en el Estado Nacional, y tras ello será instalada en el Centro Comercial Subcentro en Las Condes. Así, después de que realice sus presentaciones en el país, sus fans chilenos podrán ir a homenajearlo y a sacarse fotos con su estatua ubicada en la comuna santiaguina.

Daddy Yankee: “Me siento sumamente honrado”

A propósito de este homenaje, Daddy Yankee manifestó sus impresiones en una conversación con los medios que compartió T13. “Para mí es sumamente emocionante, me siento sumamente honrado que Chile me trate con mucho cariño. De siempre, desde el día uno. Yo siempre me siento de la misma manera, emocionado”.

El autor de hits como Gasolina y Lo que pasó, pasó no pudo ocultar su emoción ante el que será su último concierto en el país. “Siento que estoy llegando por primera vez al país, que es mi primer concierto, me siento siempre bien. Emocionado”, expresó.

Finalmente, al preguntársele qué lo que más le gusta de Chile, Daddy Yankee respondió que “la gente. Ustedes son un pueblo bien especial y creo que es lo más bonito que tiene el país. La calidad de gente, su humildad, la manera de tratar al público, de tratar a la gente“.