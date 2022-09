Polémica en “Yo Soy”: Fran García-Huidobro retó a imitador por disparar arma a fogueo

En la noche del domingo 25 de septiembre, se estrenó una nueva temporada de Yo Soy. En el icónico programa de Chilevisión, se presentó un imitador de Vicente Fernández, quien además de llamar la atención con su buena voz y su parecido al artista mexicano, también sorprendió a los presentes con una imprevista herramienta que utilizó en su performance.

Y es que poco antes de que Miguel Ángel Salinas terminara de cantar El Rey, sacó una pistola a fogueo, para luego disparar en el estudio. Una de las que se asustó fue Fran García-Huidobro, quien conforma el jurado del programa de talentos junto a Antonio Vodanovic y Cristián Riquelme. Tras la presentación del doble de Vicente Fernández, la actriz no dudó en retarlo.

“Lo de la pistola, le voy a suplicar que no lo vuelva a hacer. No me quiero poner mala onda, pero me dio mucho susto (…) El país en el que estamos viviendo, no está para este tipo de lujitos. Le pido por favor, que la próxima vez no lo repita“, comentó Fran García-Huidobro, quien también se quejó del olor a pólvora que había en el set del programa.

Después de criticar el disparo del participante, la actriz pasó a analizar la performance como tal. Así, elogió el parecido físico que tiene con Vicente Fernández, pero también afirmó que le carece de “profundidad” en su voz.

Cristián Riquelme también hizo sus reparos

A las criticas de Fran García-Huidobro al arma a fogueo de Miguel Ángel Salinas, después se les sumó la de su compañero en el jurado, Cristián Riquelme. “Dejó pasado a cuetazo. Le iba a poner un rojo al hombre, porque anda armado“, dijo el actor, quien luego elogió la apariencia y la voz del imitador de Vicente Fernández.

Finalmente, y tras que le dieran la palabra, Miguel Ángel Salinas aprovechó de dar un saludo a quienes han tenido un papel fundamental durante la pandemia. De esta manera, el participante saludó a la “segunda línea de la salud, que estamos trabajando duro“.