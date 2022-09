Pamela Díaz desclasifica detalles de su quiebre con Jean Philippe Cretton: "Sabía con quién estaba saliendo..."

Durante un nuevo capítulo de La Divina Comida, Pamela Díaz desclasificará las razones de quiebre de su relación con Jean Philippe Cretton.

Según lo que consignó el portal Mira lo que hizo, en el espacio le preguntaron a La Fiera si al tener una relación expuesta en los medios, eso habría afectado ensu dinámica.

“Si po, pero sabía con quién estaba saliendo”, replicará Díaz refiriéndose a su rol mediático en los medios.

Por su parte, Yamila Reyna, otra de las asistentes del programa, indicará: “Ponte en el lado del chico un rato, un poco de empatía, ‘ya sabe con quién está, que se la banque’. No Pamela Díaz”.

Con respecto a cómo viven esta situación, la modelo explicó que existe una diferencia importante entre los dos, porque mientras ella no toma en cuenta los comentarios sobre su vida, esto sí le afecta a él.

“A mí no me interesa lo que piense la gente, nunca me ha interesado la gente que hable mal”, explicará Pamela Díaz, sumando que “a él sí, es sensible, entonces a él le incomodan 3 o 4 personas que digan algo feo, él se siente, a él le duele, él lo pasó pésimo”.