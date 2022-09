Días atrás, Raquel Argandoña lanzó una dura crítica contra Eduardo Fuentes, luego de que se estrenara el primer episodio de su nuevo programa en TVN. La Quintrala opinó acerca de Buenas noches a todos. Dijo que se parecía mucho a Mentiras Verdaderas (MV) y que prefería mucho más ver De tú a tú de Martín Cárcamo.

“¿Qué novedoso tiene? Que se cambió de canal, nada más (…) Yo, entre este programa y el de Martín Cárcamo, me gusta mucho más el de Martín (…) Siendo quiénes son, esperaba más. Esperaba ser cómplice de una conversación que me hiciera parte, pero era solo espectador“, criticó la Raca en Zona de Estrellas.

La respuesta de Eduardo Fuentes

Sin embargo, Eduardo Fuentes, en vez de reaccionar molesto o enojado antes las críticas de la Quintrala, decidió incluso agradecerle. En conversación con Las Últimas Noticias el exrostro de La Red entregó su respuesta ante los dichos en contra de la expanelista de Bienvenidos.

“Me parece fantástico que lo reconozca, porque Mentiras Verdaderas en el último tiempo no era muy distinto a Estado Nacional, eran paneles políticos y lo que yo quería hacer era retomar las entrevistas. Se lo agradezco“, declaró Fuentes, que en una ocasión previa al estreno de su programa en TVN, contó que quería volver a lo que era MV antes.

Más adelante, hizo él mismo una comparación en la que se incluyó. “Guardando todas las proporciones, Marcelo Salas fue ídolo en River Plate, pero su equipo es la U. Mi equipo es Mentiras Verdaderas. Allí di el salto profesional en mi carrera, que me convirtió en lo que soy hoy”, sostuvo.

Y luego, el ahora periodista de TVN, agregó: “Si me dicen que ambos programas se parecen, es obvio, porque soy la misma persona y conductor. Me he hecho conocido por hacer entrevistas y lo que busco es una conversación. A los entrevistados les pido que me interpelen si quieren“.

Se dirigió a quienes acusan que está abanderado

En la ocasión, Eduardo Fuentes también se refirió a las críticas que señalan que pertenece a cierto sector político. “Me tiene sin cuidado que me encasillen en un color político. Para unos soy facho y para otros un comunista. No soy de derecha ni de izquierda. No milito, ni me identifico con ningún partido, trato de invocar al sentido común”, afirmó.

Y finalmente, entregó un análisis más sobre lo que hacía en su anterior programa en La Red. “En Mentiras Verdaderas a todos los tratábamos con respeto, pero pegábamos el palo cuando había que pegarlo, es decir, hacíamos la pregunta que correspondía. Me gusta la política como a cualquier ciudadano preocupado de su país“, concluyó.