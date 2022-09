Eduardo Fuentes y su salida de La Red: “Yo estoy en la fila esperando que me paguen lo que trabajé”

Han pasado dos meses desde que Eduardo Fuentes renunció a La Red, para luego llegar a las filas de TVN y volver a las conversaciones en segunda franja con Buenas Noches a Todos. No fue un periodo fácil para el conductor, ya que estuvo tres meses sin sueldo.

En conversación con Las Últimas Noticias, el periodista habló de lo complejo que fue dejar el proyecto Mentiras Verdaderas, que se había consolidado como un programa que formaba parte de la pauta política semanal.

“Tenía contrato hasta fin de año, mi idea siempre fue terminarlo y de ahí revisar. Yo estaba bien, haciendo un programa que me parecía relevante y de prestigio. Tener que dejarlo no fue nada de fácil”, comentó Fuentes.

Respecto de su salida, sostuvo que “la decisión fue empujada por las circunstancias que estaba viviendo el canal y al ver que la situación económica no daba para pagarles a los trabajadores, siendo uno de los sueldos más altos, di un paso al costado“.

“Yo me las arreglé, pero hay gente que sufrió terriblemente”

Eduardo Fuentes señaló que la crisis económica de La Red se debió a una “mala administración” y que no había fondos para pagar los sueldos. De hecho, el conductor no tuvo salario durante tres meses y debió recurrir a ahorros y otros proyectos paralelos.

“Es una deuda que se supone será saldada en algún momento. Yo estoy en la fila esperando que me paguen lo que trabajé, lo que es justo“, expresó el comunicador.

Sin embargo, puntualizó que “me da un poco de pudor señalarlo, considerando que conocí historias de compañeros de La Red que perdieron el departamento, que no pudieron seguir pagando la pensión de alimentos, dramas reales. Yo me las arreglé, pero hay gente que sufrió terriblemente”.

“Me da la sensación que la opinión pública no entiende eso y cuando uno lo dice suena como que no pensara en lo que han sufrido los demás. O me dicen tú abandonaste el barco y yo respondo el barco nos abandonó a nosotros, nos dejó botados“, sentenció.