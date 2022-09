Tita Ureta llega con todo a Canal 13: “Me encantaría ser reina del Festival”

Tita Ureta arribó a Canal 13 como una de las flamantes nuevas panelistas de Juego Textual, el espacio liderado por Sergio Lagos que se estrenará muy pronto por sus pantallas.

Y la hija de Emeterio Ureta dejó claro que quiere que su paso por la señal sea con todo. Tanto que incluso se candidateó como soberana del próximo Festival de Viña del Mar.

“Yo quería pasar al prime, ponerme tacos y lentejuelas para conocer historias de vida. De hecho, ahora que se viene el Festival de Viña, me encantaría ser reina del Festival”, dijo sobre su llegada a la estación.

Un desafío de aquellos donde la periodista ya está pensando en alzarse con una de las coronas más codiciadas por las famosas nacionales.

Tita Ureta, en llamas

La joven manifestó sobre su participación en el espacio, que recuerda al extinto Acoso Textual, que “es un tremendo desafío porque soy la más chica del grupo”.

Y agregó que “estoy contenta, feliz y súper motivada. Siempre he estado ligada a recorrer Chile y nunca antes tuve esta preocupación de vestirme de gala, de noche. Pero acepté porque no me gusta la rutina y me gusta aceptar propuestas nuevas y desafiantes. Es un desafío que nunca pensé que iba a tener, pero que me hace muy bien para mi carrera porque era algo que me faltaba en mi carrera periodística”.

Incluso, indicó que “es un proyecto que me tiene muy ansiosa, siento que es como un nuevo inicio de mi carrera. Sin dejar de lado mi conexión con el agua y la cultura, que es algo que me caracteriza, mi sueño es hacer un estelar, me veo para adelante en esas cosas”.

Finalmente, Tita Ureta expresó que “siento que tengo la experiencia para estar en un programa de entrevistas. Me siento súper capacitada”.