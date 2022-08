Tita Ureta se desnudó frente a pescadores en Iquique: “Ellos del bote miraban”

Este viernes, Tita Ureta estará presente en la emisión estelar del programa de Chilevisión, Podemos Hablar. Con la conducción de Jean Philippe Cretton, también estarán Camilo Huerta, Felipe Vidal y Pamela Díaz.

La comunicadora hablará de todo, aunque una curiosa anécdota vivida en Iquique llamará la atención, relatada por la misma Tita Ureta. Todo ocurrirá en el llamado “Punto de Encuentro” del programa.

Allí, les consultarán sobre quienes “no tengan problemas o complejos en exhibir su cuerpo desnudo”. La respuesta de Tita Ureta será reveladora, sumada a su anécdota con pescadores de Iquique.

Tita Ureta desnuda en Iquique

En primer lugar, Tita Ureta revelará que no tiene complejos con su cuerpo. “Me siento más libre desnuda, no tengo complejos con que me miren. Yo en mi trabajo en La Ruta del Agua (TVN) tengo un traje muy muy apretado. Para sacármelo, me lo tengo que sacar en el agua para que fluya, afuera no me lo puedo sacar”, contará.

Será allí cuando Tita Ureta detalle una curiosa anécdota: “Una vez en Iquique, en un bote con puros pescadores, me tuvieron que ayudar ellos, yo en el agua y ellos arriba del bote. Me tuve que quedar completamente desnuda en el agua y me puse a nadar. Ellos del bote miraban y alentaban total abajo ni se veía. Pero muy entretenido, después me ayudaron a subir al bote, pero se dieron vuelta para no mirar”.

También, sumará en pleno programa que “en países caribeños todas andas mucho mas destapadas, no tienen problema con mostrar más. Pasa que todo esto parte porque mi papá era bien exhibicionista, me crie así entonces todo era más simple. En mi casa ando así a veces, desnuda, entonces mis vecinos deben estar felices, me ven pasar pa’ allá y pa’ acá”.