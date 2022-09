No solo fue Ángeles Lasso: los otros tarotistas que erraron con el plebiscito

Este domingo por la noche, cuando el resultado del Plebiscito de Salida era oficial, la astróloga Ángeles Lasso publicó un mea culpa en sus redes sociales. Se había equivocado temprano cuando aseguró que el Apruebo ganaba.

“Hoy es un día histórico! hay que tomarlo con calma. Todos los oráculos indican el triunfo del APRUEBO!! Es tiempo de avanzar al futuro con todo el respeto a aquellos que entregaron sus vidas”, había escrito en Twitter.

Pero el Rechazo se impuso con más del 61 por ciento de los votos, lo que la llevó a decir más tarde: “Queridos amigos, siento de todo corazón haberme equivocado. Creo que no sé en qué país vivo, puedo entender que yo me equivoqué, pero no puedo entender lo que está pasando. Qué tristeza”.

Como Ángeles Lasso, hubo tarotistas que incluso hablaron de un asegurado triunfo del Apruebo en el Plebiscito. Sin embargo, las urnas confirmaron lo opuesto este 4 de septiembre.

Los tarotistas que erraron en sus predicciones de la consulta electoral

En julio pasado, Latife Soto fue una de las tarotistas que habló del Plebiscito. Lo hizo en diálogo con Vivi Kreutzberger en su programa de TV+.

“(Una carta) dice que tendremos un renacer, no necesariamente este 5 de septiembre, sino que a partir del 2025. Yo veo que el país va más para el Apruebo... no va a ser por mucho la diferencia, va a ser por muy poquito, pero siento que Chile va unido a un plan latinoamericano, o sea, todos iguales”, aseguró Latife Soto.

Ivis Sepúlveda fue otra de las personas en dar un errado vaticinio. “Conch**, constituyente cul**, está negociá. Es muy difícil que los chilenos que queremos rechazar esta constitución, ganemos. Esta constitución se va a aprobar y nos vamos a ir a la C.T.M. No quiero seguir hablando porque ya me dolió el estómago”, dijo.

Por otro lado, entre los tarotistas también destacó Álvaro Santi. En diálogo con Tiempo X indicó: “Lo social va a estar complejo”. También, sumó: “Entrado septiembre, habrá movimiento y el escenario va a cambiar, será un poco más complejo. En cuanto el plebiscito, al final, algo pasa con el Rechazo, comienza a tomar fuerza especial y luego el Apruebo gana. Yo veo que el Apruebo gana”.

Aunque las cartas, los oráculos y otros medios de consulta de las conocidas figuras hablaron del triunfo del Apruebo, fue el Rechazo el que se impuso este domingo en una consulta electoral que contó con la participación de más de 13 millones de chilenos, según informó el Servel.