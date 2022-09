Naya Fácil: “Yo juraba que en todos los países se celebraba el 18”

El jueves 1 de septiembre un sujeto armado fue detenido luego de su intento frustrado de disparar contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández. Este incidente tuvo lugar en el barrio de Recoleta, en Buenos Aires, donde el hombre aprovechó una manifestación a favor de la exmandataria argentina en la noche.

Posteriormente, el sujeto fue identificado como Fernando Sabag Montiel. Él alcanzó a presionar el gatillo de su arma, pero el disparó no salió. Luego de su fallido intento, este individuo rápidamente fue detenido por manifestantes y miembros del equipo de seguridad de la senadora. Un impactante hecho, que no pasó indiferente para Naya Fácil.

“Estoy viendo la televisión, ¿Y vieron lo que le pasó a la Cristina, la de Argentina? Qué terrible, chiquillos. ¿Cómo van a celebrar su 18 de septiembre ahora después de tamaño incidente? Qué horror“, comentó la influencer a través de una historia en Instagram, previo a ser corregida por sus seguidores.

Más adelante, la joven de 24 años se dio cuenta de su error. Pero, en una nueva historia en la que intentó corregir la anterior, volvió a equivocarse. “Hueón, yo juraba que en todos los países se celebraba el 18. Ya, ya, me quedó claro que solo en Chile. Fome igual por lo de Cristina Aguilera“, dijo Naya, quien confundió a Cristina Fernández con la cantante estadounidense Cristina Aguilera.

Su nuevo hit musical

En el último tiempo la influencer no solo se ha dedicado a recomendar productos y servicios, además de interactuar con sus seguidores. Sino que también, el sábado 3 de septiembre, lanzó su nueva canción: The Most Easy, que hasta la publicación de esta nota acumula más de 155 mil visitas y más de 15.500 me gusta.