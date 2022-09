Atentado a Cristina Fernández: decretan secreto de sumario y sospechan que el atacante no actuó solo

Durante la jornada de este domingo 4 de septiembre, desde el otro lado de la cordillera, la jueza federal María Eugenia Capuchetti decretó el secreto de sumario en la causa del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina.

Esta orden determina que, a partir de este día, no se podrán conocer detalles sobre la investigación del caso, el cual, tiene hasta el momento a un solo imputado: Fernando Sabag Montiel.

De acuerdo a la información que recogió Clarín, los investigadores sospechan que el atacante no actuó solo en el atentado a Fernández de Kirchner. No obstante, desde el país vecino aún no confirman ni identifican a algún tipo de organización que esté detrás del ataque.

En tanto, la jueza federal María Eugenia Capuchetti dictó secreto de sumario luego del análisis y revisión de las imágenes rescatas por las cámaras de seguridad que estaban puestas afuera del domicilio de Cristina Fernández.

“Se llevó un amplio análisis del material fílmico correspondiente a los hechos, disponiéndose finalmente en el día de la fecha el secreto de sumario en virtud de las futuras diligencias”, explicaron los investigadores de la causa.

En cuanto a la sospecha de que Sabag no fue el único responsable del intento de magnicidio contra la vicepresidenta de Argentina, fuentes del caso revelaron a Clarín que “no hay ninguna organización sofisticada, ni se determinó que sea un grupo organizado de relevancia ni mucho menos. Ninguna hipótesis es descartada”.

El pasado jueves 1 de septiembre ocurrió el ataque a Cristina Fernández de Kirchner en el barrio de Recoleta, Buenos Aires. Afuera de su residencia, la senadora fue apuntada con un arma por Fernando Sabag Montiel, quien apretó el gatillo, pero no hubo disparo de la bala.