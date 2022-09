Alejandra Valle tras episodio en Valparaíso: “El odio me toca, me afecta, pero no me verán caer”

El 27 de agosto, Apruebo Transformar, que tiene como vocero a alcalde Jorge Sharp, realizó en Valparaíso un evento que contó con un polémico acto sexual con una bandera de Chile por parte de “Las Indetectables”. Tras esta cuestionada performance, apareció Alejandra Valle, animadora del show, para apoyar el acto ante los “bots del Rechazo”.

Esto le valió amplias criticas, incluyendo cuestionamientos muy duros por parte de colegas, como de José Antonio Neme. Y luego de ser fuertemente criticada, Alejandra Valle aseguró que no compartía el show y que incluso discutió con las artistas en todo momento. Además, que afirmó que no sabía que había una bandera chilena.

“Tengo un profundo respeto por las familias, los niños, niñas y adolescentes. Este no era el lugar adecuado para este show. Y lo que más quiero decir es que jamás quise perjudicar al Apruebo (…) Pido disculpas por las familias que estaban ahí. Yo estaba preocupada de que la gente pudiera gozar de un buen show y estoy muy avergonzada de esas palabras”, dijo después.

Previamente, en su primera declaración tras el incidente, expresó: “Sobre mi papel, podría contar muchas cosas, pero no me justificaré. Me bajé hoy de La Cisterna y me autocancelo“.

La reflexión de Alejandra Valle una semana después

En una publicación en Instagram, la periodista volvió a referirse al episodio vivido en Valparaíso. Ocasión en la que lamentó tener que adoptar un bajo perfil de cara al plebiscito del domingo, debido a que, ella misma, se autocanceló. Algo que le ha significado soportar un momento complejo como comunicadora y activista política.

“Los caminos son curiosos a veces, llenos de dificultades que hay que aprender a superar. No han sido días fáciles. Restarme. Uf, restarme, no es algo que yo suela hacer. Si hay que poner el hombro, lo pongo, siempre lo he hecho. Soy de acción. Así que restarse para ser más útil ha sido un camino más difícil y doloroso“, contó.

Y luego agregó: “Pero siempre he querido un mundo mejor y si mi figura pudiese haber perjudicado un milímetro al Apruebo, pues entonces espero haber hecho lo correcto en este fin de la carrera”.

Reapareció para apoyar a la nueva Constitución

Más adelante, reafirmó su apoyo a la opción del Apruebo de cara al 4 de septiembre. “Escribo para decir que la opción Apruebo es la que le hace bien a Chile. Queremos un país más justo y equitativo y la única forma de emparejar la cancha es aprobando la Nueva Constitución mañana”, señaló.

Finalmente, después realizar varios comentarios a favor de la propuesta de la constitución, en los posdata, agradece el apoyo que ha recibido estos días. “Gracias a cada persona que se dio el trabajo de mandarme un mensaje de amor. El odio me toca, me afecta, pero no me verán caer“, concluyó.