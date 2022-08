Alejandra Valle se refiere a su participación en polémico acto de “Apruebo Transformar” en Valparaíso: “Me autocancelo”

Durante la jornada de este sábado se realizaron actos en apoyo al Apruebo en distintos puntos del país.

Uno de ellos fue el de Valparaíso, Apruebo Trasnformar, el cual se convirtió en uno de los más comentados, esto debido a la presentación del grupo musical travesti Las Indetectables, en el que una de las integrantes se metía parte de una bandera chilena en el ano.

A partir de lo anterior, la periodista Alejandra Valle, quien se encontraba en la conducción del evento, se llenó de críticas en redes sociales por sus dichos tras el acto, y en concreto, por no detener al grupo musical en el momento.

Tras el término de la presentación, la periodista se refirió a la reacción de partidarios del Rechazo, la cual se habría manifestado a través de comentarios en la transmisión en vivo del evento, a través de la cuenta de Instagram, La Voz de Los Que Sobran.

“Se volvieron locos los bots del Rechazo, mandémosle un saludo por el show de Las Indetectables (…) les cuesta entender cualquier cosa que no sea literal” comentó Valle para luego agregar que “los bots no son capaces de entender una metáfora”.

La declaración de Alejandra Valle

Hace un par de horas, la periodista se refirió a lo sucedido, realizando un balance de lo sucedido y aprovechando de compartir un comunicado por parte de la iniciativa Apruebo Transformar.

“Siento vergüenza y pena. El acto en Valpo fue hermoso en un 98%. 3 mil personas cantando con Quilapayún y Redolés con esperanza en el Apruebo y el futuro que nos abre. Sobre mi papel, podría contar muchas cosas, pero no me justificaré: me bajé hoy de La Cisterna y me autocancelo“, dijo la comunicadora a través de su cuenta de Twitter.

En tanto, el comunicado repudió la “performance” de Las Indetectables, afirmando que la organización del evento no tenía conocimiento del espectáculo, haciendo énfasis en que “este hecho no representa en lo absoluto las ideas ni las acciones Apruebo Transformar“.

Acto repudiado por el Gobierno y por la Defensoría de la niñez

Horas más tarde de que el registro de la presentación en Valparaíso se hiciera viral, la ministra vocera, Camila Vallejo, salió al paso con el polémico acto y declaró en su cuenta de Twitter que como Gobierno “repudiamos y condenamos tajantemente hechos ocurridos en la performance de “Las indetectables” en Valparaíso. Estos hechos no solo ofenden a nuestros símbolos patrios, sino que atentan contra niños, niñas y adolescentes”. Además, llamó a no difundir el video.

En tanto, la Defensoría de la Niñez también condenó el acto, en el que había niños y niñas presentes. En este contexto, Patricia Muñoz, abogada de la institución, anunció una denuncia por delitos de ofensas al pudor.