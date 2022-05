Durante el Día de la Madre muchas mujeres han aprovechado para compartir sus experiencias en la maternidad y la periodista Fernanda Hansen fue una de ellas. Sin embargo, su carta en The Clinic, se enfoca más bien en los difíciles momentos que vivió tras querer ser madre de un nuevo hijo.

En efecto, quiso darle un hermano a su hija de seis años, Amalia. Y todo iba bien en un principio, debido a que en el verano del año 2016 estaba embarazada de un bebé al que, con su pareja, querían llamarlo Gabriel. Hasta ese instante, el hijo que tanto había soñado con su marido, iba en camino.

Pero tristemente no fue así y el embarazó terminó mal. Lo perdió en el primer trimestre, como las tres de cada cuatro mujeres que también les ocurre. El pequeño dejó de crecer, como contó ella.

“‘¿Y qué hago ahora con su nombre?’, pensé. ¿Qué hago con toda la ilusión y energía psíquica y física puesta en este hijo esperado? ¿Cómo se hace para masticar un dolor además invisibilizado por la sociedad?”, narró.

Luego vinieron dos intentos más y todos terminaron igual. Incluso, el último embarazo duró más que los anteriores y decidió que se llamaría Alma, pero terminaría de la misma manera. “Era mamá de una hija en vida, pero también de 3 en los sueños y en el duelo. Sí. Tengo una hija y 3 pérdidas gestacionales“, expresó la conductora de la Radio Imagina.

Esta fecha todavía es motivo de alegrías

No obstante, Fernanda todavía festeja el Día de la Madre. Tiene a su pequeña de seis años y ella le da tanto amor, que le permite seguir adelante y disfrutar cada 8 de mayo.

“Mi hija Amalia me abraza por todos. Por los que fueron mis deseos, los que se quedaron en la ilusión y en la espera. Me abraza por aquellos test positivos y los cambios que ellos dejaron en mi alma y en mi cuerpo. Me abraza por esos años de mi vida, dedicados, en cuerpo y alma, para volver a gestar, para caminar con más corazones latiendo conmigo”, escribió Fernanda Hansen, para luego apoyar a todas las mamás que luchan para tener otro bebé.