“La angustia es innegable”: María Luisa Godoy confirmó que bebé que espera tiene Síndrome de Down

Fue una conversación honesta y conmovedora. María Luisa Godoy fue la gran invitada en De Tú a Tú con Martín Cárcamo.

La animadora no sólo abrió su corazón y comentó cosas como el fracaso de su primer matrimonio y la dolorosa despedida de su padre.

Además, confirmó una noticia: el bebé que espera, del cual ya tiene más de seis meses de embarazo, tiene Síndrome de Down.

Una información de la que se enteró cuando su doctor le pidió realizarse un examen genético. “Me dijo que venía con un problema de cromosomas (…) El diagnóstico es que en un 95% tiene Síndrome de Down”, comentó.

María Luisa Godoy y su preocupación

Así, el rostro de TVN señaló que “con Nacho (su marido) vivimos tres meses duros, porque lo peor es cuando no sabes el escenario que enfrentas (…) Empezamos a tener un poco más de certeza a las 25 semanas cuando nos dijeron que no tenía problemas al corazón, al intestino ni a los riñones. Entonces al parecer no es un niño enfermo. Tiene una condición, Síndrome de Down, pero está sanito. Tenemos que esperar que nazca y ver qué pasa”.

Eso sí, esto no evitó su preocupación. “Lloré la noche entera diciendo ¿qué tendrá?… Ahí tú dices ‘¿a qué me enfrento?’ y eso fue súper duro”, manifestó.

La conductora expresó eso sí que el diagnóstico “nunca lo vi como algo negativo, siempre hemos visto a nuestro hijo como un motivo de alegría, siento de verdad que obviamente es un gran desafío que tenemos por delante… Nuestra guagüita ha sido un motivo de alegría, pero la angustia es innegable”.

Incluso, confesó que lo más complejo fue cuando le contó al resto de sus retoños y se pusieron a llorar o cuando la gente dejó de felicitarla por su maternidad al enterarse.

“No me dolió por mí, sino por él, porque es increíble lo que falta por avanzar todavía, para que la gente se dé cuenta de que los niños con Síndrome de Down son un tremendo aporte como cualquier ser humano, que ojalá eso no determine quién es, sino que los vean como la persona que va a ser. Eso me da miedo”, mencionó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por De Tú a Tú (@detuatu_13)

De esta forma, María Luisa Godoy se sinceró con Martín Cárcamo, en un diálogo emotivo y donde terminó diciendo que, lo único que quiere es que su nuevo retoño “sea feliz”.