Muere Juan Fuentes Espinoza, histórico comunicador de Canal 13 Concepción

Santiago

El periodismo chileno se encuentra de luto tras el fallecimiento de Juan Fuentes Espinoza, destacado comunicador radial, director de emisoras y figura emblemática de la radiodifusión regional. Su carrera profesional se extendió por más de cuatro décadas, con un fuerte sello territorial y vocación de servicio público.

Nacido en Lota, Fuentes entendió desde temprano el valor social de la radio como herramienta de información y acompañamiento, especialmente en zonas apartadas. Esa convicción se reforzó durante su juventud, cuando integró la Fuerza Aérea en Balmaceda, experiencia que afianzó su vínculo con la Patagonia y su mirada sobre la comunicación en territorios aislados.

Con formación en comunicaciones en la Pontificia Universidad Católica de Chile, desarrolló una sólida carrera en medios regionales y nacionales. Fue parte de Radio Araucanía y de Canal 13 Concepción, donde se desempeñó durante 15 años en la lectura de noticias, consolidando un estilo cercano y riguroso que lo convirtió en una voz reconocida por auditores y colegas.

Posteriormente, asumió el desafío de liderar su propio proyecto radial como director de Radio Oceanía, emisora que fortaleció como espacio de información local y participación ciudadana. En entrevistas posteriores, sostuvo que, pese a los cambios tecnológicos, el eje del periodismo debía seguir siendo el contacto directo con la comunidad y la presencia en terreno.