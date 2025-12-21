;

Muere Juan Fuentes Espinoza, histórico comunicador de Canal 13 Concepción

El periodista radial y televisivo desarrolló una trayectoria de más de 40 años, marcada por su compromiso con la comunicación regional y el trabajo comunitario.

Verónica Villalobos

Santiago

El periodismo chileno se encuentra de luto tras el fallecimiento de Juan Fuentes Espinoza, destacado comunicador radial, director de emisoras y figura emblemática de la radiodifusión regional. Su carrera profesional se extendió por más de cuatro décadas, con un fuerte sello territorial y vocación de servicio público.

Nacido en Lota, Fuentes entendió desde temprano el valor social de la radio como herramienta de información y acompañamiento, especialmente en zonas apartadas. Esa convicción se reforzó durante su juventud, cuando integró la Fuerza Aérea en Balmaceda, experiencia que afianzó su vínculo con la Patagonia y su mirada sobre la comunicación en territorios aislados.

Con formación en comunicaciones en la Pontificia Universidad Católica de Chile, desarrolló una sólida carrera en medios regionales y nacionales. Fue parte de Radio Araucanía y de Canal 13 Concepción, donde se desempeñó durante 15 años en la lectura de noticias, consolidando un estilo cercano y riguroso que lo convirtió en una voz reconocida por auditores y colegas.

Posteriormente, asumió el desafío de liderar su propio proyecto radial como director de Radio Oceanía, emisora que fortaleció como espacio de información local y participación ciudadana. En entrevistas posteriores, sostuvo que, pese a los cambios tecnológicos, el eje del periodismo debía seguir siendo el contacto directo con la comunidad y la presencia en terreno.

