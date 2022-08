María Luisa Godoy en “De Tú a Tú”: “Mi primer matrimonio fue un fracaso”

Este domingo, en un nuevo capítulo de “De Tú a Tú”, Martín Cárcamo visitará la casa de María Luisa Godoy. Allí, la animadora no sólo mostrará a su familia, sino que también hablará de su vida, de su relación con su padre, de sus expectativas para el Festival de Viña 2023 y de su quinto bebé por nacer, a sus 42 años.

Embarazada de ocho meses, la animadora destacará que la experiencia de ser madre es lo más bello que ha hecho.

“La maternidad es lejos lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo siempre quise ser mamá, hay personalidades que tenemos la maternidad a flor de piel. Y yo siempre supe que era lo que más quería en la vida. Es un amor que no tiene que ver con nada, por primera vez uno se siente vulnerable. De decir que esto es tan inmenso que si le pasa algo me muero. Me cambió, porque nunca había conocido un amor tan grande en la vida, nunca había sido tan feliz. Y es lejos lo que más me apasiona, me gusta y disfruto”, señalará María Luisa Godoy en “De Tú a Tú”.

El primer matrimonio de María Luisa Godoy

En “De Tú a Tú”, María Luisa Godoy se referirá al momento en que, a los 26 años, se casó por primera vez. Fue un matrimonio que duró sólo algunos meses.

“Mi primer matrimonio fue mi primer gran fracaso. Yo me había terapiado, me tomé ese pololeo como si fuera un matrimonio, tratando de sacarlo adelante. Por eso me sentí en ese minuto muy fracasada, sentí que llevaba mucho tiempo trabajando para que eso no me pasara. Lo sentí como algo muy doloroso y me costó muchos años superarlo”, revelará.

Eso sí, lo que rescata de ese breve matrimonio es que, tras separarse, invitó a su papá, el ex diputado Domingo Godoy, que 15 años antes había sufrido un derrame cerebral, a vivir con ella. “Mi papá tenía la edad de los abuelitos de mis amigas”, relatará. “Me impactó mucho vivir ese último tiempo con él, ya estaba postrado y no podía caminar, y por primera vez sentí miedo a algo, y fue a la invalidez”, sumará.

La muerte de su padre

María Luisa Godoy contará en “De Tú a Tú” cómo vivió su muerte, a los ocho años de vivir juntos, cuando decidió despedirlo en casa en vez de llevarlo a un hospital.

“Me despedí de mi papá de una forma muy bonita. Se empezó a apagar, llamé al geriatra, y me dijo que le quedan 24 horas, entonces podíamos llevarlo a la clínica o dejar que muera en la casa (…) Mi papá odiaba los hospitales, siempre me decía que lo único que quería era morirse en casa, en paz”, recordará.

“Entonces llamé a todos sus hijos para que se despidieran. Él amaba la música clásica, así que le puse música clásica. Le llevamos un sacerdote que le diera la extremaunción, rodeado de sus hijos y se fue súper en paz”, concluirá.

El nuevo capítulo de “De Tú a Tú” será emitido este domingo 21 de agosto, después de “Tele13 Central“, por las pantallas de Canal 13.