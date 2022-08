El reto de Yann Yvin a Karen Bejarano en “El Discípulo del Chef”: “Llegas, no hablas y me tiras todo”

En el último episodio de El Discípulo del Chef se volvió a vivir un momento polémico cuando Yann Yvin llamó la atención de Karen Bejarano, tras tener diferencias con su plato. La cantante fue retada por el gourmet francés luego de que este se quejara de un ingrediente que agregó la participante en el último minuto.

La ganadora de la última temporada de El Discípulo del Chef se presentó ante Yvin para que mostrarle su plato. Para ganarse el favor del exigente gourmet francés, la exintegrante de Mekano preparó un filet mignon acompañado de papa rellena de duxelle de hongos. Un plato que llamó la atención de Yvin, pero no por las mejores razones.

Y es que la artista nacional decidió dejar para el final el vertimiento de una salsa sobre la carne. Algo que lejos de provocar lo que esperaba ella, molestó al francés. “Yo no he dicho nada, llegas, no hablas y me tiras todo encima, no sé de qué estamos hablando (…) No me gusta que me pongan salsa encima de mi carne“, le criticó a Karen Bejarano.

Sergi Arola al rescate

Una situación, ante la que la cantante optó por tomársela con humor. “¿No? ¿Se puede retroceder?“, le comentó al chef francés, previo a reconocer su error. “La cagué“, admitió más adelante, lo que aún así no contentó a Yvin. “Yo decido dónde quiero pone mi salsa“, insistió el francés, que todavía parecía tener mucho que alegar contra la cantante.

Sin embargo, cuando todo parecía indicar que Yvin no iba a parar de retar a Karen Bejarano, entró Sergi Arola, el líder de la equipo de ella, a su rescate. “Y yo decido cómo acabo mi plato (…) Arriba, pero qué coño abajo. Arriba, yo decido cómo acabo el plato“, dijo el gourmet español, quien apareció para alentar y tranquilizar a su pupila.

Al terminar de la competencia, y más allá de la polémica que hubo en torno al plato de la exintegrante de Mekano, Yann Yvin se mostró más que conforme con lo que preparó. “Es un muy buen plato, algo limpio, bien armado“, concluyó el gourmet francés, para alegría de Karen Bejarano tras el tenso momento.