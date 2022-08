“Es como si se muriera tu papá”: La pena del imitador Carlos Caro tras el deceso de Zalo Reyes

Carlos Caro se hizo famoso gracias a su tributo a Zalo Reyes. Y este domingo sintió con mucho dolor su muerte.

Es que por 42 años el hombre ha sido imitador del Gorrión de Conchalí, participando incluso en programas como Yo Soy.

“Me la he llorado todo”, contó a ADN a sólo horas de conocerse el deceso del artista, noticia que comunicó su hijo en Instagram.

Y agregó que “estoy bien acongojado” luego de que la ahijada de su ídolo lo llamara para ponerlo en conocimiento del fallecimiento. ”

Carlos Caro y el homenaje al legado de Zalo Reyes

Carlos comentó que, cuando le avisaron, colapsó. “Yo estaba mal, no pude responder, mi señora le respondió. Esto es como si se muriera tu papá”, indicó.

Incluso, anunció un especial este lunes en el programa El rincón de Carlos Caro, que tiene en sus redes sociales. “Voy a cantar puras canciones de Zalo. A mí el Zalo me pasó las pistas originales, yo canto en su mismo tono. Lo hago en forma natural, no pensé nunca que iba a vivir de esto”, expresó.

¿Vas a seguir imitándolo ahora que falleció?

Voy a seguir. Ahora me toca a mí seguir su legado, con todos los temas más pegajosos que a la gente le gustaban. Voy a seguir dándole vida a este personaje que es muy popular.

Carlos manifestó que “me ha escrito mucha gente en este rato que siga su legado con mucho respeto. Esto es muy delicado igual”.

De hecho, el doble no sabe sí ir o no a despedir a su ídolo. “No falta la persona que te pueda insultar, que no ve esto como una imitación. Tengo ganas de ir a verlo, pero después la gente puede pensar cualquier cosa, que uno se aprovecha”, mencionó.

Respecto a su última comunicación con el artista, Carlos confesó que si bien fue hace unos quince años, siempre siguieron enviándose buena onda y cuando se topaban se saludaban.

“Gracias a él yo me di a conocer. Siempre fue muy buena persona. Las polémicas fueron sólo publicidad que a los dos nos servían, el Zalo me llamaba antes y me avisaba”, reveló.

Así, Carlos Caro sufre el luto del fallecimiento de Zalo Reyes, su ídolo y el hombre al que imitó por cuatro décadas y seguirá emulando ahora, para que su legado y música no mueran.