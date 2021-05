Imitador de Zalo Reyes y Antonio Vodanovic protagonizaron tenso cruce en Yo Soy

Este martes, en un nuevo capítulo de Yo Soy, el imitador de Zalo Reyes y Antonio Vodanovic protagonizaron un tenso cruce.

Todo comenzó luego de la presentación de Carlos Caro, la cual fue muy criticada por los miembros del jurado. La primera en arremeter contra el participante fue Fran García-Huidobro, quien señaló que “en nivel con el que yo me he encontrado… mis compañeros han visto la evolución, yo la verdad es que no. Por supuesto que tienes características de Zalo Reyes. Tienes la voz gastada, los gestos que hace en la boca cuando canta, lo que usa con las manos”.

“Sin embargo, para ser justa con las notas que yo he puesto anteriormente, creo que esta no debe ser tu mejor presentación en esta temporada. Seguro que tuviste algunas mejores en las que yo no estuve sentada aquí“, agregó.

Estas palabras fueron respaldadas por Myriam Hernández, quien sostuvo que “o creo que tú fuiste desarrollando mucho mejor la actuación desde el punto de viste que te vuelves un poquito más serio. No bromeando constantemente durante la canción. Eso me gusta que lo hayas conseguido. Zalo Reyes tiene una voz, aunque hoy un poco más gastada. Es más homogénea, es menos estridente en los agudos. Por lo tanto no fue efectivamente tu mejor presentación como dice Fran, yo se lo afirmo. No fue hoy tu mejor presentación. Tuviste otras mucho mejores”.

Luego, fue el turno de Cristián Riquelme, quien fue el único en aplaudir su trabajo. Inmediatamente, Vodanovic tomó el micrófono y se lanzó contra Zalo Reyes.

“Hoy día, meloso, fruncido en algunas pronunciaciones, con una voz raspada pero como lija. Y lo que dijo Fran es toda la verdad. Ella no ha estado con nosotros, pero esta ha sido tu presentación más baja en cuento a voz. No hubo matices”, dijo el exanimador de Viña del Mar antes de ser interrumpido por Carlos.

“¿Me permite? Yo llego a las 7 de la mañana acá, ensayo a las 10 de la mañana, cantar a las 9 de la mañana, lo invito a cantar a las 9, con todo respeto. Esperar hasta esta hora, las 10:30 de la noche…”, dijo, a lo que Antonio respondió: “Perfecto, hay una máxima en televisión y ¿Cuál es? Que las excusas no se televisan”.

“Así es. Zalo, voy a seguir generoso. Yo había pensado ponerte un 6, pero te voy a subir a 7 para mantener por lo menos el promedio”, remató Vodanovic.