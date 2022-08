“Choqué con un paco”: Naya Fácil vive dramático momento al colisionar a funcionario policial

Naya Fácil nuevamente sufrió un percance que la dejó más que tiritona. Uno que involucró nada menos que a un carabinero.

Resulta que la joven mostró en sus historias de Instagram que iba de lo más atrasada al dentista. Y en esa carrera contra el tiempo colisionó a un funcionario policial.

“Choqué con un paco”, fue la primera historia que la influencer compartió mostrando la situación y alertando a sus seguidores.

Luego, confesó que iba “tiritona”, pero como ya estaba retrasada no podía contar cómo habían sido las cosas”.

Naya Fácil y su complejo momento

Así, Naya salió del odontólogo y se lanzó a relatar lo ocurrido. “Pucha que la vi fea… cáchense que venía manejando y justo tenía que doblar y no dimensioné bien el espejo retrovisor y topamos”, dijo.

Luego agregó que “el más perjudicado fue mi auto” y que “el tipo se bajó súper alterado, y yo cálmese… se bajó súper alterado, yo dije va a bajar un fierro y me va a pegar”.

Entonces, el hombre le señaló que era carabinero, pero que el auto no era de él. “Me está cobrando 45 lucas por ese toponcito… la verdad no sé si depositarle o no. Me dijo que no tenía seguro”, indicó.

Y señaló que “no sé quién tuvo la culpa porque era una curva… yo tengo seguro, pero no tengo la licencia… quedé súper asustada la verdad”.

Naya Fácil manifestó que “no es un choque brígido, pero la manera en que se bajó y me habló me dejó tiritona, súper mal” y finalmente expresó que “la saqué baratísima”.