Naya Fácil denuncia a su ex manager y amiga por una deuda millonaria: “No he recibido ni 10 lucas”

Los últimos días no han sido los mejores para Naya Fácil. Además de que le fue mal en su prueba de conducir, ya que reprobó tras manejar un vehículo automático. Ahora la influencer reveló que su ex amiga y ex manager le debe más de un millón, tras haberle prestado dinero cuando necesitaba ayuda.

A través de su Instagram, Naya contó que se llama Tiare la persona a la que acusa de deberle $1.300.000. La influencer explicó que hace ocho meses le hizo este millonario préstamo a su ex manager, pero que, pasado el tiempo, todavía no se lo devuelve. Incluso afirmó que ni siquiera le ha dado explicaciones por su morosidad.

El contexto completo del caso

“En diciembre, dos amigos muy cercanos a mí me rogaron para prestarles dinero. La verdad no quería prestarles porque sé que dinero prestado es dinero regalado, pero como son mis amigos cercanos y los vi tan urgidos, dije ‘por qué no ayudarlos si puedo’. Y me dieron su palabra que me lo iban a devolver“, contó la influencer.

Y luego añadió: “A uno le presté 650.000. Quien tras reiteradas ocasiones, insistiendo y rogando que me devuelva mi dinero, hace una semana comenzó a devolvérmelo. Obviamente les di facilidad que me abonaran y no me lo pagaran todo. Y está persona comenzó a abonarme. Que de verdad lo valoro mucho (…) Está la intención“.

Su ex manager es quien ni siquiera le responde

Sin embargo, es con la otra persona, su examiga, Tiare, con la que Naya Fácil todavía tiene problemas. Esto porque tras hacerle un préstamo de más de un millón de pesos, acusa que todavía no le devuelve nada esa gran cantidad de dinero. E incluso, ni siquiera se molesta en responderle. Lo que obviamente tiene a la influencer molesta.

“Llevo insistiéndole hace meses, hace días y no me responde. La verdad me da mucha pena y rabia. ¡Por querer ayudar ahora que estar mendigando mi propio dinero! Siendo que yo lo presté para ayudar y llevo 8 meses esperando. No he recibido siquiera 10 mil pesos de vuelta. Y también le di la posibilidad de abonarme“, reclamó Naya.

Y más adelante, compartió un WhatsApp con su ex amiga y dio más detalles sobre el caso. “La persona que me debe 1.300.000, y no he recibido devuelta siquiera 10 es lucas, es la Tiare. No me responde ni nada, por favor si me pueden ayudar a que me devuelva mi dinero. Que se lo presté para ayudar y ahora no recibo ninguna respuesta“, alegó.

Finalmente, Naya Fácil hizo una triste reflexión al respecto. “Tengo cualquier pena, loco. Confié en personas cercanas a mí para prestar sumas y ahora ni siquiera mil pesos de vuelta. Llevo meses callándome esto y ya no doy más. Hasta me dio miedo o vergüenza subir esto, siendo que estoy cobrando algo mío y que lo hice solo para ayudar“, concluyó.