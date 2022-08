Naya Fácil volvió a terminar con su pololo: “Estaba hablando con la ex”

Aunque ocultó su identidad lo más que pudo, Naya Fácil se mostró contenta con su pololo en los últimos meses. Así lo hizo para sus seguidores de Instagram.

Allí, utilizaba las historias para inmortalizar tiernos momentos con el hombre. Sin embargo, de la noche a la mañana no apareció más. Todo tenía una razón… o varias.

En julio pasado, Naya Fácil viajó con su pololo a Pichilemu, pero el viaje no habría terminado nada bien. Al regresar a Santiago, aclaró: “Tengo mucha pena, tengo pena, rabia, muchos sentimientos juntos la verdad. Estoy solita de nuevo, así que hay cualquier gente malintencionada”.

A los días, lo intentó de nuevo pero la relación no funcionó y culminó de forma definitiva según explicó la misma Naya Fácil en horas recientes ante sus seguidores de Instagram. Allí, explicó que se enteró que el hombre hablaba con su ex.

La nueva decepción amorosa de Naya Fácil

Luego de salir por tres meses con quien ahora es su ex pololo, Naya Fácil terminó todo y dio los detalles de lo ocurrido.

En su reclamo, la influencer partió diciendo: “Tres meses perdidos con un hu*** de mi**** que me estaba viendo la cara de estúpida… oh qué rabia, tres meses saliendo con alguien. Con razón no quería que no nos vean, que no se sepa para que esto se mantenga bien… No porque el hu*** estaba hablando con la ex y yo haciendo el papel de hue***”.

“¿Qué pasó ahora? Volvimos hace unos días atrás y qué pasa, me llegaron unos mensajes ‘oye, sabí que el loco me está hablando a mi’ (…) y yo como estúpida volviendo. Qué tonta fui, qué estúpida”, sumó.

También, reveló: “Tengo mucha pena, estoy terrible desilusionada porque mas encima se lo pregunté, se lo pregunté. Le dije ‘¿tu hablai con alguna de tus ex?’ y me dijo ‘no, no hablo’. Me mintió en mi cara el gil“.

“El hu** no quería aparecer en la historia. ¡Con razón! Oh qué son. Me duele, me dolió, me dolió. Y les voy a dar un consejo, ahora que yo tengo más experiencia en esta hu** cuando a ustedes les hable una chica y les diga ‘oye, te tengo que decir algo de tal persona’ y cosas, créanle hu**… Y no se la echen contra la loca, porque la loca no tiene la culpa. Acá el loco tiene la culpa, de verdad”, cerró Naya Fácil.