Rocío Marengo habló del piscinazo de Tonka Tomicic: “Yo no tuve nada que ver”

En el último capítulo de El Discípulo del Chef, Rocío Marengo recordó un episodio por el cual se le culpó durante varios años. Ella rememoró cuando había sido acusada de arruinar el piscinazo de Tonka Tomicic, instancia en la que esta se convirtió en Reina de Viña en el año 2006. La modelo argentina era unas de las competidoras, y tras cierta acción, todos apuntaron contra ella.

Todo ocurrió cuando tras haber sido derrotada por Tonka en el certamen de competencia femenina del Festival de Viña, la argentina le pidió a unos niños que se lanzaran al agua cuando estaba todo instalado para que el exconductora de Bienvenidos realizara el clásico piscinazo. Y esto ocasionó uno de los momentos más polémicos de la competencia.

“Cómo no me voy a acordar, toda la vida he cargado con esa mochila. Años sin poder escuchar la palabra cabros chicos, porque me decían ‘tiró a los cabros chicos’ (…) Yo les voy a contar la verdad, Tonka no venía, no se tiraba a la piscina y empezaba el programa, yo trabajaba en La Movida del Festival“, contó al comienzo.

Su “solución” ante el atraso de Tonka

Tras ello, relató que hizo ante la demora de la animadora de Canal 13. “Les dije a unos niños ‘por qué no se tiran a la piscina’, yo llego al programa y digo que no estaba Tonka y que había unos niños y listo (…) Los niños decían que no, culpa de ellos, no querían, y de repente llega Tonka, se tira y los niños también (…) Lo entendieron mal”, señaló entre risas.

Igualmente, Rocío Marengo se disculpó con Tonka. “Y yo les digo ‘ahora no’, y yo salí corriendo, se equivocaron, yo no tengo la culpa… Tonka, perdón, yo no tuve nada que ver, te lo juro, me culparon, yo fui una víctima como tú“, cerró.