"Hay una palabra... lealtad": Pamela Díaz arremete contra Rocío Marengo por fin de su amistad

Rocío Marengo fue la primera en decir que con Pamela Díaz ya no eran más amigas. Y lo hizo en LUN, donde contó que estaban distanciadas.

La argentina manifestó en el diario que “yo la quiero como el primer día o más, mi amor por ella crecía cada momento que iba conociéndola. La realidad es que le escribo y ella, no sé, calculo que se enojó por algo porque no me dijo”.

Y agregó que “evidentemente algo le pasó. Ella me dice que está todo bien, pero en este viaje a Chile aún no la he visto. Si Pame me llamara ahora, yo salgo corriendo a verla porque la quiero, me divierto”.

Una situación en la que incluso salió al baile Jean Philippe Cretton, a quién sindicaron como el posible culpable de la enemistad de las figuras.

Pamela Díaz y sus palos a Rocío Marengo

Frente a esto, La Fiera se había pronunciado escuetamente, indicando que estaba enfocada en su familia y por eso no había hablado con la blonda.

Sin embargo, conversó con parte del panel de Zona de Estrellas, a quienes sí les entregó nuevos detalles, enviando fuertes mensajes a la trasandina.

“Andar llorando por amistad ya no se lleva”, le habría dicho la morena a Manu González, quien le preguntó por la mala onda con la concursante de El Discípulo del Chef.

Luego, el español lanzó los dardos que le dijo Díaz: “Si no sabe por qué me enojé con ella, que piense, porque dice cosas que no me parece, entre ellas, burlas o insinuaciones en un equipo en el que sabe tengo plena confianza y me lo cuentan todo. Yo elijo a mis amigos, la familia no se elige. Hay una palabra. Lealtad”.

De esta forma, Pamela Díaz lapidó su amistad con Rocío Marengo, dejando más que claro que, por ahora, no volvería a juntarse con la rubia.