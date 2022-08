“Parecía marciano” y “cara de millonaria”: Raquel Argandoña y Adriana Barrientos arremeten contra Vivi Kreutzberger

En uno de los últimos capítulos de Zona de Estrellas, el tema a hablar fue la nueva apariencia de Vivi Kreutzberger. La animadora que actualmente conduce Más Vivi Que Nunca en TV+ luce una figura que le ha valido varios cumplidos y también criticas por parte de otros personajes del mundo del espectáculo.

En el programa de farándula del canal Zona Latina, los panelistas comentaron el look de la hija de Don Francisco. “Tiene unos ojos preciosos” y “es muy simpática“, fueron algunos de los comentarios que Mario Velasco emitió sobre la exconductora de Gigantes con Vivi.

“Ahora que la he visto en su programa, fui invitado al programa de ella, y ese look que tiene ahora, está muy bien la Vivi“, dijo también Hugo Valencia, quien criticó previamente su antiguo look. Esto a raíz, de que según él, ella estaba demasiado delgada.

Las duras criticas de Raquel y Adriana

Tras el comentario de Valencia, apareció Raquel Argandoña con un duro comentario contra Vivi Kreutzberger. “Se le veía la cabeza grande, parecía marciano“, afirmó la Quintrala sobre la antigua apariencia de la animadora. Además que la expanelista de Bienvenidos, previamente había manifestado no creer la versión de que ella había bajado de peso con sopa de repollo.

Otra que arremetió contra la animadora de Más Vivi Que Nunca, fue Adriana Barrientos. “Lo único que veo es el Cartier de oro que casi me morí. Te lo juro. Enciendo la tele y veo a Vivi. De partida, me copió mi collar, con la A grande de Adriana. Y la veo con su V grande de Vivi, de oro fino, 21 kilates”, cuestionó la Leona.

Ella misma, después hizo una conclusión sobre el nuevo presente de la hija de Don Francisco. “Todo lo que hay alrededor de Vivi es mucho dinero, muchísimo dinero“, remató.