Gala Caldirola aclara su situación con Mauricio Pinilla: “Tengo todo el derecho a ser feliz”

El último rumor que involucra a Gala Caldirola, es su supuesta e incipiente relación con Mauricio Pinilla. La modelo y exesposa de Mauricio Isla, habría sido vista junto al exdelantero de la Universidad de Chile en una comida a solas. Un hecho que fue expuesto por el periodista Sergio Rojas en Me Late Prime.

“Se juntaron a comer ellos dos solos y nuevamente se va con Mauricio Pinilla. Mauricio Pinilla llega al departamento con Gala Caldirola y el hombre abandona las dependencias a eso de las 6 de la mañana del día siguiente (…) A los minutos después llega Mauricio Isla para buscar a la niña para llevarla al colegio, entonces Mauricio Pinilla se tenía que ir antes de que llegara“, aseguró Rojas.

Algo que Gala descartó recientemente, en el episodio de Podemos Hablar que saldrá en la noche de este viernes 12. “Es muy divertido porque partiendo mi hija va al jardín en la tarde. De partida entra a la 13:30 de la tarde entonces no sé a qué vendría el Mauro a las 6 de la mañana ya la información por ahí es un poco rara“, afirmó.

“Tengo todo el derecho del mundo a ser feliz”

La modelo española no se quedó ahí, quien se extendió en su aclaración. Además de que en la ocasión también aprovechó de manifestar que es cuestión de ella con quién sale o no.

“Me mudé hace poco y con cuea han ido mis amigos a la casa, imagínate voy a meter a otra persona. Me parece algo raro, no sé cuál será su fuente, la persona que le cuenta esta historia. Yo me lo tomo con mucho humor, nunca doy explicaciones de mi vida privada, estoy soltera hace un año y medio y tengo todo el derecho del mundo a ser feliz, a estar con quien quiera“, declaró.

Sin olvidar, que la española no perdió la oportunidad de arremeter contra el periodista de Me Late Prime. “Sergio Rojas no sé por qué estás tan preocupado de lo que pasa en mi cama, preocúpate de lo que pasa en la tuya mejor“, disparó.

Y para finalizar, Gala reflexionó al respecto. “Me llega a sorprender la gente que le interesa tanto mi situación amorosa. Me preguntan con quién estoy, con quién me voy a la cama, con quién me despierto, por qué no vuelvo, etcétera. Yo me siento bien sola, estoy feliz, enfocada en la pega, en mi hija, no estoy replanteándome la posibilidad de nada, ni con él ni con nadie”, concluyó.