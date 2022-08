Pamela Díaz y Rocío Marengo enemistadas: rumores involucran a Jean Philippe Cretton y amistad “para la tele”

No son más amigas. Rocío Marengo y Pamela Díaz estarían distanciadas, y ambas lo reconocieron públicamente.

La argentina lo hizo en LUN, donde reveló que efectivamente la amistad con La Fiera no iba más. “Yo la quiero como el primer día o más, mi amor por ella crecía cada momento que iba conociéndola. La realidad es que le escribo y ella, no sé, calculo que se enojó por algo porque no me dijo“, contó.

Y agregó que “evidentemente algo le pasó. Ella me dice que está todo bien, pero en este viaje a Chile aún no la he visto. Si Pame me llamara ahora, yo salgo corriendo a verla porque la quiero, me divierto”.

La rubia indicó que ella venía de pasar momentos duros, aludiendo a la pérdida de su embarazo y su quiebre con Eduardo Fort. “Me hubiese gustado que hubiese estado conmigo porque siempre lo había hecho. Yo fui muy buena amiga. Jamás le hubiese fallado. Yo tengo claro lo que hice y lo que haría por ella”, comentó.

Pamela Díaz y su respuesta a Rocío Marengo

Frente a esto, a Rocío incluso le preguntaron por los rumores de un posible affaire con Jean Philippe Cretton, los que surgieron cuando grabaron juntos un programa para CHV en Argentina.

“¡Jamás, jamás! Con ningún novio de ninguna amiga. No, no hay chance. Es un rumor porque trabajé con él. En las redes sociales se dicen unas cosas”, aseguró la blonda.

¿Y qué dijo Pamela? La morena contestó en Página 7, donde manifestó de forma muy escueta que “hoy estoy en otra. Estoy modo familia, modo mamá”.

En tanto, en Me Late, Luis Sandoval dejó entrever otra razón. “Hay una desilusión por parte de La Fiera” y que el “entorno de Pamela Díaz me dice que a ella le habría molestado la actitud de Rocío hacia Pamela… muchas veces se hacia la linda para la tele, pero no había una lealtad de amiga en la realidad”.

De esta forma, la amistad de Pamela Díaz y de Rocío Marengo habría llegado a su fin. ¿Habrá una reconciliación en el futuro?