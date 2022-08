“Salir en unas fotos estando aún casada… con otro señor”: Amigo de Carlos Menem descueró a Cecilia Bolocco

Cecilia Bolocco ha vivido días complejos luego de comunicar que se contagió de Covid-19. Sin embargo, ni eso detuvo las lapidarias palabras de un amigo de Carlos Menem en su contra.

Marcelo Open descueró a la animadora en el programa argentino Los Ángeles de la Mañana, donde criticó la entrevista que ésta dio a Don Francisco en un programa para CNN.

Allí, la Miss Universo habló de su matrimonio con el fallecido mandatario y la nula relación con su hijo Máximo, señalando entre otras cosas que “me da pena no haberle podido dar un padre”.

Una declaración que sacó ronchas al otro lado de la cordillera y que hizo que el compinche del presidente trasandino alzara la voz.

El amigo de Menem versus Bolocco

Así, Marcelo indicó de entrada que la frase “después de la muerte de Menem, me parece bastante desafortunado. Ella sabía quién era Menem”.

Luego, agregó que “quizá no habrá entendido que un hombre político pone como prioridad la política, antes que nada. Seguramente no habrá sido intención de él ser un mal padre como ella lo acusa de ser. Si no que su espíritu de animal político hace que anteponga a los intereses familiares su vocación. Le ha pasado con su familia, lo dijo en muchas oportunidades”.

Posterior a esto, Open se fue contra Máximo. “A Menem le ha dolido el devenir de los acontecimientos y no haber podido tener una relación como ha tenido con el resto de sus hijos. Por parte del chico me parece que ha sido gran colaborador de que eso no suceda… En una de las últimas visitas que hizo cuando el Dr. Menem estaba muy mal de salud se la pasó filmando la casa a escondidas hasta que lo vio Zulemita. Nadie entendió el porqué de esa actitud. Evidentemente ha habido un fallo o un falso contacto que no permitió que puedan cuajar”.

Entonces, arremetió con todo contra la hermana de Diana Bolocco: “Si empezamos a rebobinar un poco… recordemos cómo fue la ruptura. Para una personalidad, un hombre simplemente, como Menem… Salir en unas fotos estando aún casada… Con otro señor… A partir de eso descarto cualquier tipo de justificación a lo que ella pueda decir”.

De esta forma, Cecilia Bolocco se convirtió en tema en Argentina, donde su nombre nuevamente llenó los titulares de la prensa rosa, mientras en redes sociales también se debatió sobre esta nueva polémica.