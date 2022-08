Difíciles han sido los últimos días para Cecilia Bolocco. La ex Miss Universo no pudo asistir el 4 de agosto a una actividad de su fundación, debido a que se contagió con covid-19. “Desafortunadamente, no puedo estar con ustedes de manera presencial, pero gracias a Dios tengo a mis mejores dos grandes representantes”, expuso en un registro que se proyectó en el evento.

Estas dos personas que fueron por ella al evento de su Fundación Care, son su novio Patricio Daire y su hijo Máximo. Los mismos que hoy deben estar todos los días cuidándola y realizándole seguimiento a raíz de su enfermedad.

Y es que los síntomas del covid-19 pueden llegar a ser muy duros. “No saben lo mal y enferma que he estado. Me fui supuestamente de vacaciones y lo único que hice fue trabajar. O sea, miren, un desastre, pero ya estoy de vuelta en Chile y lo peor de todo es que llegué y me enfermé“, contó Cecilia en un live de Instagram.

Las molestias y dolores que ha sufrido Cecilia Bolocco

Los malestares por el coronavirus pueden ir desde dolores de cabeza insoportables, hasta tener dificultades para respirar. “Llevo más de 5-6 días y sigo saliendo positivo con el test de antígeno, me sigue saliendo positivo y el covid me sigue teniendo tontorrona, pero así como lenta (…) Me vine a tirar en mi cama porque no ando muy bien”, dijo la modelo chilena .

Y más adelante, entregó más detalles sobre lo que ha padecido por culpa del covid-19. “Estuve todo el fin de semana tapada acá sintiéndome fatal con 39° de fiebre. Me dolía todo, como con una sensación en las piernas y en los brazos. Estoy tan aburrida de enfermarme, pero ya estoy saliendo creo yo”, expresó esperanzada.

Sin embargo, a pesar de todos los síntomas que está sufriendo, lo que más le duele es no haber podido asistir al evento de su ONG. “Llegué enferma, con covid, y no saben lo que he sufrido porque hoy era un día tan importante porque hoy era el primer seminario que la Fundación Care iba a realizar“, concluyó entre lamentos.