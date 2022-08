Gary Medel lamenta la muerte de su suegro: “Descansa en paz y cuida mucho de tus nietos”

Este fin de semana, en el domingo 7 de agosto, falleció el papá de Cristina Morales. La esposa de Gary Medel vivió horas difíciles los últimos días, a raíz del delicado estado de salud de su padre. Una perdida que también conmovió al futbolista nacional, quien expresó su pena a través de las redes sociales, tras saber de su defunción.

Todo se dio a conocer cuando Cristina expuso a través de sus stories de Instagram la compleja situación médica en la se encontraba su papá. “No puedo dormir, Gary encima está en Italia trabajando. Tengo dos niños pequeños que dependen de mí. Mi madre está en el hospital junto a mi padre que está muy malito (no es el biológico pero es el que vale porque él me crio)”, contó la periodista española.

Padecimiento del hombre que crio a la esposa de Gary Medel, que terminó de la peor manera posible: el papá de Cristina no logró recuperarse de su problema médico y murió después de varias horas agonizando. Un triste noticia para la familia Medel Morales, ante la cual, fue la influencer española la primera la encargada de hacerla pública en Instagram.

“Vuela alto Papá, te quiero infinito. No imagino ahora la vida sin ti“, escribió Cristina Morales, quien subió una fotografía en la que aparece tomándole de la mano en un centro médico. Y luego subió dos stories más. “Tenemos un ángel en el cielo“, expresó la periodista, tras subir una imagen de él mientras levantar el pulgar.

Y por último, la española también compartió una fotografía en la que aparecen sus dos padres. Al publicarla escribió: “No sueltes nunca nuestras manos, por favor“.

La reacción del “Pitbull”

Otro que también se refirió a la muerte del padre de Cristina Morales, fue Gary Medel. El futbolista se despidió de su suegro haciendo uso de sus redes sociales, donde subió dos instantáneas al respecto. “Buen viaje suegro, descansa en paz y cuida mucho de tus nietos te queremos“, escribió tras subir una fotografía en la que aparece junto al difunto papá de su esposa.

Y para finalizar, compartió una imagen de su suegro en la que aparece con uno de sus nietos, el hijo del “Pitbull” y Cristina. Ahí solo pudo expresar a través de emoticones su pena.