“Botox casero”: El peculiar e impensado truco que reveló Julia Vial para verse más joven

Julia Vial anda de lo más lúdica. Y, mientras la crisis en La Red sigue dejándola sin pantalla, ella se entretiene haciendo lives con su compañero Eduardo de la Iglesia.

Una instancia relajada donde ha podido comentar anécdotas como la que contó en Podemos Hablar, cuando rememoró lo mal que se portó el día de su matrimonio.

“Cuando llegamos a la fiesta y el mozo me dijo: ‘¿Quiere servirse algo?’. Y le dije: ‘Sí, una piscola por favor’. Y de ahí no paré”, confesó, agregando que hasta echó al DJ de su festejo.

Un divertido relato al que se sumaron más revelaciones que hizo en un live junto a Eduardo de la Iglesia, donde incluso entregó uno de sus secretos de belleza mejor guardados.

Julia Vial y su botox pobre

Así, la figura de Hola Chile empezó manifestando que, debido a la huelga de su casa televisiva y no haber recibido todo su sueldo, no había podido hacerse algunos arreglines estéticos como antes.

Esto la había llevado a buscar fórmulas más baratas y caseras para reemplazar, por ejemplo, el botox, dando con una práctica e impensada que dejó más que sorprendido a su compañero.

“El año pasado fue la última vez (que se puso botox), y ahora como no han pagado no he podido ir. Por eso me hago moño, porque el moño te estira”, expresó, haciendo el gesto que efectivamente “rejuvenecía” su frente.

Una salida que sacó carcajadas de Eduardo, quien quedó impactado con la ocurrencia y la celebró al igual que quienes los veían en el live.

De esta forma, Julia Vial dejó claro que el dicho antes muerta que sencilla es una ley de vida para ella, y que pese a la crisis de La Red igual sigue más que preocupada de verse jovial y fresca.