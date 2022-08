El pasado martes 26 de julio, la mamá de Wilma González, Inmaculada Mendoza, criticó duramente al exnovio de su hija, Gonzalo Egas. Tras compartir una noticia en la que se anunciaba que Gonzalo Había encontrado una nueva pareja, la mujer emitió duros comentarios contra el ex chico reality. Uno dichos que enojaron a su hija, quien salió a defender a Egas.

Todo partió hace una semana, cuando Inmaculada no dudó en cuestionar con dureza al comentarista deportivo después de saber que tenía otra polola. “El enfermo encontró novia, a ver si de una puñetera vez sale de la vida de mi hija, ya que está bien que mi hija tiene otra pareja excelente hace tres años y este no pinta nada, es una mala persona“, declaró.

Y más adelante, agregó: “Se lavó a cara con mi nieto y no me gusta verle en mis redes ni saber nada de él. Que aquí la que ha criado a mi nieto desde pequeñito fui yo que quede muy claro (…) Espero que no le pegues un puñetazo a tu novia, porque lo peor de ti no es el daño físico, sino que es el psicológico. Manipulador basura“.

Wilma González sacó la voz

Pasaría poco menos de una semana, para que la modelo rompiera el silencio y se refiriera en contra de los dichos de su madre.

“Estoy totalmente en desacuerdo, no lo avalo para nada. Siempre he defendido a Gonzalo, es cuestión de ver todos estos años lo que he hablado de él (…) Siempre he agradecido que me ha ayudado a criar a Noah, siempre lo he valorado como su papá, estando con él y separada de él también”, expuso Wilma González en un video subido a su cuenta en Instagram.

Incluso, en la ocasión, también criticó a su madre. “Lleva varios años emocionalmente inestable, psicológicamente mal, y me ha hecho mucho daño. No me puedo hacer cargo de algo que ella dice o hace (…) Lo único que puedo hacer es defender a Gonzalo y defenderme a mí“, confesó la modelo.

“Esta ‘funa’ ha dado la vuelta y se ha convertido en algo contra mí. Ahora me están criticando, me han catalogado como mala madre (…) Basta de atacarme porque he salido desnuda, porque he trabajado en Playboy… No me desacredita como mamá. Porque me ven en una foto en algún carrete, porque estoy con un novio menor. No solo eso, me desean la muerte“, concluyó.