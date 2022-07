“Necesito este último empujón”: Memo Bunke organiza rifa para costear examen que alcanza los 9 millones de pesos

Hace un mes, Guillermo Alburquerque, más conocido como Memo Bunke, anunció a través de sus redes sociales que fue diagnosticado con fibrosis pulmonar.

Desde ese entonces, el humorista ha estado promocionando ciertos eventos que le entregan una ayuda económica para poder costear los examenes, y futuros tratamientos.

En esta oportunidad, Memo Bunke utilizó su cuenta de Isntagram para anunciar una rifa, la cual lo ayudará a recaudar 9 millones de pesos, los que serán destinados para costear una biopsia al pulmón que debe realizarse con urgencia.

“Hola chiquillos, ya en otro video les había informado de la enfermedad que me detectaron que es fibrosis pulmonar, bueno después de un montón de exámenes, tengo que hacerme un exámen, que es una biopsia pulmonar que me sale aproximadamente 9 millones de pesos, los cuales, no tengo por su puesto” partió diciendo.

“En una clínica, me salen 9 millones, dentro de las más baratas, y tengo que hacermela ya” agregó.

“Yo sé que mucha gente pensará ‘bueno, y ¿por qué no se la hace dentro de un hospital?’, bueno, ya estamos inscritos en el hospital, pero nos tienen que llamar. Eso puede ser esta semana, el mes que viene o el año que viene, ustedes saben cómo es la salud en Chile” explicó el autor de las múltiples versionas de La Mosca.

“El médico me dijo que esto era importante hacerlo lo antes posible para saber cómo combatir, o cómo aguantar no más” explicó.

En el mismo video Memo entregó detalles de esta iniciativa solidaria. “Vamos a hacer esta rifa, en un momento pensé ‘tengo cinco mil amigos en facebook, oye si yo a cada uno le dijera colabóreme con una luca, tendría cinco millones de pesos, mañana mismo’, pero después dije ‘bueno, a lo mejor no hay que pedir, hay que intentar regalar, y varios amigos que nos han regalado diferentes cosas, vamos a hacer una rifa que ya tiramos el flyer, y vamos a lanzar el 31 de agosto, vale luquita el número”.

“En el flyer está el nombre, la cuenta. Es importante que sepan que cuando compren un número o los que compren tienen que mandarme al Whatsapp el comprobante, y el número de teléfono por si ganan algo” indicó.

“Yo he ayudado en mis 40 años de vida artística a mucha gente, y hoy en día hay mucha gente que me ha ayudado también, pero necesito este último empujón, necesito que me ayuden a comprar un numerito” sentenció.