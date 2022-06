Memo Bunke reveló que fue diagnosticado con compleja enfermedad: “Es bueno tener el apoyo de toda la gente que te quiere”

Durante la tarde del viernes, Guillermo Alburquerque, más conocido como Memo Bunke, anunció a través de sus redes sociales que fue diagnosticado con fibrosis pulmonar.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el humorista entregó detalles de su diagnóstico, así como también sobre los difíciles momentos que ha tenido que vivir este último tiempo junto a su familia.

“A veces las cosas malas llegan, y me tocó esta vez a mí”

“Hola chiquillos, hago este video para que se enteren a través de mí. No sabía si hacerlo o no, pero supongo que es bueno tener el apoyo de toda la gente que te quiere“, comenzó diciendo en el registro. Luego sumó que “ustedes ya saben que mi señora tuvo en algún momento un aneurisma, lo tiene aún. Pero ha aprendido a convivir con él. La hija que estuvo en la UCI, nació el bebé bien… a veces las cosas malas llegan, y me tocó esta vez a mí” agregó Memo Bunke.

“Me diagnosticaron una fibrosis pulmonar. Siempre hay que ver el lado positivo, por lo menos dejé de fumar hace una semana”, explicó.

Bajo la misma, el autor de “La Mosca” en diversos ritmos, confesó que tiene muchas ganas de fumar, pero que el “miedo” a morirse es más grande.

“Tengo que hacerme un montón de exámenes, hay que trabajar duro no más. Ustedes saben que la pega para los artistas hoy en día no está tan buena“, agregó.

Cabe destacar que producto de la pandemia, Bunke se reinventó y empezó a trabajar en la construcción, oficio que no sabe si podrá seguir ejecutando.

“No sé si voy a poder seguir trabajando en la construcción, pero bien. Saldremos, hay que tirar para arriba. Nada más que apoyo”, sentenció en el video, recibiendo múltiples muestras de apoyo por parte de sus seguidores.

¿Qué es la fibrosis pulmonar?

A partir de lo estipulado por el doctor de la Universidad de Santiago de Chile, Carlos Melillán, “la fibrosis pulmonar es una enfermedad que afecta al tejido pulmonar, es de carácter crónica, en general progresiva y no tiene cura”.

“Por distintas noxas o factores, tales como medicamentos, otras enfermedades inflamatorias, exposiciones a tabaco, carbón o productos mineros, hay un daño pulmonar crónico inflamatorio, que produce a larga data que todo el tejido pulmonar se engrose y sea reemplazado por tejido cicatricial, los que conlleva a la pérdida de las propiedades elásticas y retráctiles del pulmón” agregó el especialista en exclusiva para ADN.cl.

“Los síntomas principales de la fibrosis pulmonar, son taquipnea, sensación de disnea, dificultad respiratoria, tos, en algunos casos con expectoración“. sumó Melillán.

Bajo la misma, el especialista explicó que “de esta misma manera, como el pulmón se vuelve más rígido, se hace más difícil llevar el trabajo respiratorio. Cabe destacar, que cuando no se estipula ninguna causa, se denomina como fibrosis pulmonar idiopática“.