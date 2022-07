Paul Vásquez entregó detalles sobre episodio en Aeropuerto de Santiago: “Lo único que tienen en mi contra es mi pasado con la droga”

Durante la jornada de es viernes por la noche se emitió un nuevo capítulo de Podemos Hablar, instancia que contó con la participación de Paul Vásquez, Carolina Arregui, Magdalena Max-Reef y Nicolás Larraín.

Bajo este contexto, Paul Vásquez habló sobre distintos aspectos de su vida privada, entre ellos lo sucedido hace unos días en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, momento en el que el comediante fue detenido por personal de Policía de Investigaciones tras se responsabilizado por desórdenes y agresiones.

“Ni en mis peores momentos había visto tanto PDI para mí. Lo único que tienen en mi contra es mi pasado con la droga” explicó el humorista.

“Todo iba bien hasta que el detective me hace el gesto de que estoy jalado. No me hace con la mano, me lo hace con la nariz“, agregó. En tanto, Vásquez mostró un examen de pelo al cuál se sometió para aclarar los hechos.

La participación del “Flaco” en PH

Asimismo, Vásquez aprovechó el momento para referirse a otros episodios de su vida, tales como una “anécdota” en la cual perdió a una mascota, y sobre momentos que ha vivido con su pareja actual, como su pedida de matrimonio.

“Hubo un momento, hace muchos años, que me sentía muy solo y quise comprarme un ratoncito… no era un hamster, se llamaban de otra manera, le compré un collarcito e incluso salía con él, donde iba lo llevaba… era súper inteligiente, hacía sonar mis dedos en el suelo y llegaba corriendo porque sabía que algo le iba a dar. Resulta que una vez, me levanto, lo empiezo a llamar y nada po, no aparecía. Lo busqué por todos lados hasta en el baño, y de repente veo algo en el WC y dije… bah, no tiré la cadena, la tiro y digo… mierda…. Es “El Señor Hanta”… y ya era tarde hermano… lo maté…. Cuando tiré la cadena vi su colita, como era negro, pensé que era otra cosa po… y se fue por el WC “El Señor Hanta”, olvídate cómo la sufrí“, relató Paul con respecto a su mascota.

Bajo este contexto, la participación de Vásquez fue altamente comentada en redes sociales, generando una ola de reacciones, en la cual diversos usuarios reclamaron la “victimización” del artista. De hecho, el hashtag del programa en Twitter se volvió trending topic.

#PodemosHablarCHV el flaco se transformo en un sujeto desagradable. Cuando se acaba el humor, recurre a la lastima.

Ahora entiendo porque el indio se alejo de ti, lo aburriste con tus actitudes drogadictas y víctimas. — Deme (@Emeterio390) July 16, 2022

Wn tóxico. Que weno que el indio dio un paso al costado. Picante de mierda. — Marcelo (@Marcelo37562540) July 16, 2022

El flaco se manda cagadas, se hace el choro, llora, se victimiza, lucra y vuelve a lo mismo, basta de darle pantalla a este personaje nefasto, se acostumbró a esto, nunca le he creído nada #PodemosHablarCHV — Clau (@Clau_OK__) July 16, 2022

Jamás le he creído el papel de víctima al flaco,para mí es un chanta(la gente no cambia,solo fingir)#PodemosHablarCHV — vive…intensamente! (@irenita1av) July 16, 2022

Un escandalito y luego aparecer en un programa. Se sabia. Y algo debe haber facturado ademas. #PodemosHablarCHV pic.twitter.com/su8CeXjFUD — Rodrigo Cerda I. (@rocoltemuco) July 16, 2022

#PodemosHablarCHV El Flaco hace escándalo en el aeropuerto para volver a ser invitado en la TV y ganar algunos millones que seguro ya le faltaban. — Creo en la Libertad (@hoyrechazo) July 16, 2022

#PodemosHablarCHV el flaco le tiene miedo a los aviones e hizo tremendo escándalo hace unos pocos días aquí en Chile…, sin embargo se fue a Roma con su mujer…, algo no me cuadra!! 🫤 — LORETO CUBILLOS 💚💚💚 (@lore55to) July 16, 2022

Recuerdo episodios lamentables de Paul Vásquez, como cuando iba a humillar a los niños de la escuela de sordos de San Pablo con Matucana,, ojo, no me lo contaron, lo ví en directo… Decadente…#PodemosHablarCHV — Carlos Cornejo (@Gorefest_CL) July 16, 2022

Que lata ver al flaco siempre de víctima !! Le basta una metida de pata para que lo inviten a un estelar !! Chin chin $$$$#PodemosHablarCHV — Patitaa8 (@PATTYGARRIDOOCH) July 16, 2022

#PodemosHablarCHV con el show que se mandó el flaco logró lo que quería, ganarse un billete fácil en la tele..cero dignidad y cero amor propio !! — Gabriel rojas (@Grojas16R) July 16, 2022

Flaco siempre una disculpa aburrido siempre una disculpa fome fome repetido maduran ctm siempre cuma evoluciona #PodemosHablarCHV — chelipe (@folgestion) July 16, 2022