Bombo Fica también arremetió contra Cristián de la Fuente: le sacó en cara todos sus privilegios

Hace días que el nombre de Cristián de la Fuente se gana el odio en redes sociales debido a sus declaraciones sobre la política, contingencia nacional y la nueva constitución. Un odio que también alcanzó a Bombo Fica.

Es que el actor se ha convertido en todo un emblema para el grupo que rechaza el borrador de ésta y ha planteado controvertidas opiniones, como la que formuló en el espacio Sin Filtros.

Ahí, indicó, por ejemplo, que “¿por qué alguien que se saca la cresta trabajando, y que logra tener algo, va a tener privilegios? La gente me dice: ‘Tú, en tu lugar de privilegio’… yo nací a dos cuadras de acá, siendo el hijo de la amante de mi papá, viviendo en otra casa, en donde tuve que sacarme la cresta y tuve que terminar manteniendo a mi mamá y todo lo que tengo hoy día es porque me he sacado la cresta trabajando”.

Y agregó que “el problema es que hay gente que no tiene las cosas que quiere, pero quiere que se las regalen, porque no tienen los huevos para trabajar y conseguir las cosas por sí mismos. Entonces, desde su sillón es más fácil ‘no, ellos tienen privilegios’”, dichos que no le gustaron para nada al humorista.

Bombo Fica contra Cristián de la Fuente

Fue así que, aprovechando que fue invitado al espacio Zona de Estrellas, el cómico respondió con todo al esposo de Angélica Castro, sobre todo su postura frente a este tema.

Ahí indicó que “escuché en una entrevista a un personaje de televisión que dijo que en este país había pobres que eran pobres porque eran flojos. Con mi padre y mi madre fuimos siempre pobres, y el único legado que nos dejaron fue la educación”.

Junto a esto, manifestó que “yo tuve la suerte de poder desarrollarme en el ámbito artístico y pude saltar barreras que ellos no pudieron, y no porque no quisieran o no se levantaran temprano, sino porque no habían oportunidades”.

Finalmente, Bombo Fica explicó que “es un mito pensar que en este país los pobres son pobres porque son flojos. No, son pobres porque no están dadas las oportunidades para que algunos lleguen y logren los objetivos que quieren en sus vidas”, lanzando todos sus dardos contra Cristián de la Fuente.