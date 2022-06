La polémica que rodea a Ultra Solo Remix: Una posible triángulo amoroso y un cantante que quedó fuera

Era la colaboración más esperada. El Ultra Solo Remix se convirtió en minutos en lo más comentado de Twitter, sobre todo gracias a la incorporación de Paloma Mami.

Es que la canción de Polimá Westcoast se ha transformado en todo un fenómeno a nivel mundial donde hasta Dua Lipa la bailó junto al galán de Élite Aron Piper.

Sin embargo, detrás de todo éxito siempre hay alguna polémica escondida. Y así lo descubrieron en un reportaje del diario La Cuarta, donde revelaron los problemas tras la producción musical.

De hecho, antes de que el tema fuese liberado no sólo quedó fuera un cantante que ya había mostrado algunos preview de su participación, sino que además un posible triángulo amoroso.

Ultra Solo, ultra controvertido

Así, las primeras informaciones indicaban que en esta reversión estaría presente otro chileno. Uno que también ha tenido gran figuración en la movida urbana nacional.

El rapero AK420 habría sido quien incluso publicó algunos extractos de lo que serían sus estrofas. “Había subido a redes sociales al menos dos previews a sus redes. Allí, desde el mes de mayo se puede oír al oriundo de Talca rapear: ‘Y no me responde / y tampoco llama / que te mande pal carajo y que te amen’, en una versión que aparentemente ya no será oficial”, contaron en el medio antes mencionado.

Sin embargo, finalmente no fue considerado. Todo por un supuesto lío de faldas, ya que se habría mostrado muy cariñoso con la cantante Soulfia, ex de Polimá Westcoast, a quien le habría posteado varios emojis en redes sociales.

Una polémica a la que Polimá no habría querido referirse, pero sí lo hizo Pailita, quien indicó a La Cuarta que “dejen de armar problemas. Ustedes mismos hacen que después los artistas tengan problemas. Esas son cosas internas. La canción es del Polimá. El Poli ve a quién mete y a quién no mete en la canción. Ustedes no tienen por qué meterse, ustedes tienen que apoyar la canción no más. Si al fin y al cabo uno después puede hacer un tema con el AK, el Poli puede hacer un tema con el AK, no tienen por qué enojarse. Al final si no sale es por algo. Y eso, hueón. En el equipo del Poli, el Poli ve a quien mete, a quien no quiere en el tema. Ustedes no tienen que meterse, gente. Porque al fin y al cabo lo único que hacen es armar un problema que no hay”.

De esta forma, Ultra Solo Remix vive su primera controversia. Algo que, de seguro, poco importará a los fanáticos que, en sólo horas, ya la hicieron su nueva canción favorita.