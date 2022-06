Jean Philippe Cretton confesó su depresión: “Esta tristeza es algo que me ha acompañado durante muchos años de mi vida”

Decidió transparentar todo a través de sus redes sociales. Jean Philippe Cretton se sentó frente a su teléfono y decidió hablar directamente con sus seguidores sobre la depresión que sufre.

El rostro de CHV indicó de entrada en su publicación que “espero sirva de ayuda. Que demuestre que siempre es bueno hablar”, para luego comentar parte de lo que sentía.

Junto a esto, manifestó en su feed de Instagram que “me ha costado hacerlo, pero parte importante del sanar tiene que ver con poder mostrarme tal cual soy. Con lo bueno y lo malo”.

Y agregó que “da miedo porque uno no sabe qué consecuencias puede tener mostrar las fragilidades, pero lo exquisito de vivir y de ser humanos es que tenemos emociones”.

Jean Philippe Cretton y la salud mental

“Es complejo hablarlo porque vivimos en una sociedad muy competitiva donde se postula que todo debe estar bien, deben haber buenos resultados, debe haber felicidad. Entonces quienes no podemos acceder a ese casillero nos vamos quedando fuera. Se nos tilda como personas débiles o se puede llegar a prejuicios que pueden llegar a ser dolorosos, por eso cuesta hablarlo”, partió diciendo en su video.

Luego, señaló sobre su estado actual que “cuesta todo un mundo. A mí me cuesta todo un mundo últimamente. Me cuesta tomar la guitarra, me cuesta hacer canciones… Me está costando trabajar, me está costando sacar programas al aire y es bien paradójico porque estoy teniendo buenos resultados”.

Posteriormente, el rubio comentó las razones para publicar su registro. “Quería compartirlo no para dar pena, sino para buscar ciertas voces de empatía y tratar de decirles a quien están en una situación parecida que tan solos no estamos”, mencionó.

De esta forma, Jean Philippe optó por sacar a la luz su experiencia de salud mental, y aseguró que “se puede, siempre se puede y sentí que poder compartir esto con ustedes, me ayudará a aliviar la carga”.