Abel Zicavo se sinceró sobre su amor con Camila Vallejo: “Yo la miraba y decía: ‘¡Qué mujer!’”

Abel Zicavo sinceró con todo su amor con Camila Vallejo. Y lo hizo a través de una entrevista en la Revista Sábado.

Ahí, el cantante habló sobre su relación con la ministra, contando detalles de cómo se conocieron y armaron el vínculo que mantienen hasta hoy.

De hecho, reveló que su admiración por ella comenzó mucho antes de conocerla, cuando la veía como una de las líderes del movimiento estudiantil.

“Yo la miraba y decía: ‘¡Qué mujer!’”, confesó, elogiando su elocuencia y el gran trabajo que hacía siendo tan joven.

La historia de Abel y Camila Vallejo

Así, el músico indicó que finalmente, luego de verla por TV, el 2016 la hermana mayor de la exdiputada los presentó.

“Cuando empezamos a tener onda, la Cami me dijo: ‘Oye, tengo que ser súper honesta, me dijeron que tú eres cantante de una banda, pero no tengo idea'”, reveló divertido.

Luego de esto, el hermano de Camilo Zicavo la invitó a sus recitales, y cinco meses después se fueron a vivir juntos, sumando a la hija de la ministra.

“Fue un cambio fuerte, pero fue lo más amable que ha podido ser porque la Cami es bacán, porque Adela es dulce y porque Julio, el papá de Adela, es un bacán también. Nos llevamos todos muy bien”, expresó.

Respecto a si ha cambiado o no su relación con Camila luego de que fuese nombrada como parte del gobierno, el cantante confesó su sentir.

“Hay cosas que han cambiado su forma, pero no ha mermado, porque la Cami es de esas personas que puede ver en una película, después va al cumpleaños de un amigo, y al otro día en la mañana se despierta, corre siete kilómetros, se va a trabajar otras ocho horas, llega a casa y tiene siete seminarios. Yo no soy de esa gente y no sé cómo lo hace”, manifestó.

De esta forma, Abel Zicavo abrió su corazón respecto a su amor con Camila Vallejo, dejando claro que su relación está más estable y sólida que nunca.