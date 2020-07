Abel Zicavo: “Esto del 10% es una victoria simbólica, que tiene que ver con el fin de la AFP”

Es probable que pase mucho tiempo para volver a vivir la sensación de un evento masivo como los partidos de fútbol o los conciertos, pero los artistas nacionales no se han quedado atrás durante esta cuarentena y siguen estrenando nuevas producciones.

Es el caso de Abel Zicavo, integrante de la Moral Distraída, quienes hace algunos días lanzaron un tema en compañía de Los Vásquez y Denise Rosenthal. El cantante confesó en “Los Tenores Puertas Adentro el origen de esta colaboración en la que “yo creo que el rollo de juntarnos y el desafío de hacer estos tres mundos, eso fue al principio sobre todo el juego porque la Denise viene del pop, Los Vásquez de la balada, de la ranchera, nosotros venimos de otro mundo con la salsa, el reggaeton, entonces el juntarse los tres va a ser entretenido y anda a saber que va a salir de eso, entonces no tuvimos ninguna pretensión de contenido ni nada, fue como hagamos un juego y resultó bastante bien”.

De todas formas, Abel reconoce que han sido meses complejos para este rubro porque hay “mucha incertidumbre, la mayoría de los artistas, o sea de la gente, pero los artistas en particular que viven de las aglomeraciones de gente ha sido bien difícil, mucha incertidumbre, mucha angustia por una parte pero por otra uno se conforma con poder mantener los vínculos, nosotros en el caso particular somos un equipo de 10 músicos, un equipo gigantesco detrás entonces intentamos conectarnos, intentamos hacer cosas y ahora con esto de ‘Rico, rico´que comenzamos, también era el pretexto para vincularnos con Los Vásquez y con la Denisse”.

Hijo de madre chilena y padre uruguayo, junto a su hermano Camilo vivieron mucho tiempo en Cuba para luego regresar a Chile, donde comenzaron este proyecto llamado Moral Distraída. “La música siempre estuvo dando vueltas, yo realmente llegué al teatro, y a mi hermano fue al que se le ocurrió hacer esta banda y darle, yo en verdad no había compuesto jamás una canción en mi vida, antes de Moral Distraída, llegue un poco de casualidad”, expresó el menor de los dos integrantes de la Moral Distraída.

En el diálogo con Aldo Schiappacasse recordaron sus inicios en el grupo por el cual hoy los conocen a lo largo del país y con el cual realizan unas canciones con un mensaje bien cargado a las consignas sociales y políticas: “Hemos hablado siempre de Spiderman y que el tío Ben le dice a Peter que con grandes poderes vienen grandes responsabilidades y nosotros nos tomamos eso a pecho y tiene que ver con que si uno tiene un poquito de exposición, uno tiene que tener un mínimo de responsabilidad con lo que está pasando a tu alrededor, entonces por ahí ir tirando ciertas preguntas, ciertos rollos”.

Abel Zicavo no estuvo ausente de los temas contigentes y entregó su reflexión con respecto al retiro del 10% de los fondos de pensiones, manifestando que “esto del 10% es una victoria simbólica, que tiene que ver con el fin de las AFP, esa parte intocable que tenía de nuestro modelo ir avanzando hacia allá y recuerdo todas las marchas a las que fuimos contra la AFP y antes de que existiera como organización el no mas AFP, entonces me gusta que esa posta haya ido creciendo hasta transformarse en algo, en una victoria, aunque miserable, una victoria que da esperanza hacia el futuro”.

Revisa la entrevista completa entre Abel Zicavo y Aldo Schiappacasse en una nueva versión de “Los Tenores Puertas Adentro”.