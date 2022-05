Max Cabezón confirmó su separación de Pancha Sky

El influencer Max Cabezón sorprendió a sus seguidores de Instagram con la noticia de su separación, confirmada en minutos recientes a través de sus historias.

La separación de Max Cabezón y la gamer chilena Pancha Sky es un hecho. Así lo reveló con un video en sus historias de la popular red social, publicado en horas de la tarde de este lunes, 30 de mayo.

La ruptura tomó por sorpresa a sus más de 218 mil fanáticos que lo siguen en la conocida plataforma.

La confirmación de la separación de Max Cabezón

Este es el video con el que el exparticipante de Master Chef anunció su separación de su polola:

“Me mudé de hogar, ya no vivo con Panchi. Ya no tengo una relación con Panchi. Ambos decidimos emprender un camino distinto. Teníamos expectativas muy distintas el uno y el otro de lo que es tener una relación, el convivir juntos. Así que, quiero que se enteren por mí también”, indicó en el video Max Cabezón.

Hace exactamente un año, Max Cabezón se confesaba más que enamorado de su polola. En diálogo con Las Últimas Noticias (LUN), reveló cómo había empezado todo.

“La primera semana de febrero le dije ‘ya, cortemos la tontera. El viernes, a las 20 horas, te invito a comer ramen al Kintaro’ y me dijo ‘ya, dale’. Quería que todo saliera perfecto porque llevaba 4 años intentando concretar una cita”, dijo el influencer en esa oportunidad.

“Ella me joteó primero por Instagram. Después, pre pandemia, nos vimos en eventos y hablábamos por redes sociales pero jamás pudimos tener una cita formal hasta ahora“, sumó.